O alcalde solicita unha reunión urxente do Consorcio do Casco Vello para tratar o futuro do CGAC en Vigo

Abel Caballero reiterou esta mañá o seu apoio a que a Xunta implante na cidade unha sede do CGAC para o que solicitou unha reunión urxente do Consorcio do Casco Vello. Amosou a súa disposición a ceder un edificio á Xunta para que esta realice as obras de adaptación precisas, asumindo os correspondentes custos. Neste punto, lembrou que o local debería ter a lo menos 400 m2 para poder albergar exposicións ao tempo que reclamou 500.000 euros nos orzamentos da Xunta para o funcionamento, a programación e o mantemento da sede.

Así mesmo, o rexedor tamén amosou o seu interese na compra ou aluguer dos quince locais que a Xunta quería que o Consorcio lle cedera de xeito gratuíto durante quince anos e avogou por retomar accións como as subvencións de alugueiros para fomentar a actividade do Casco Vello. Caballero criticou a “insólita” proposta que se debateu na última reunión do Consorcio que prantexaba que o Consorcio lle cedera de balde á Xunta eses locais porque se descapitalizaría o Consorcio, unha institución que ten que velar pola súa propia capacidade financeira para proseguir co seu cometido que é seguir rehabilitando inmobles.

Caballero exemplificou outra forma de actuar lembrando que na reunión do Consorcio Casco Vello de onte, tamén se aprobou a venda dun edificio á Zona Franca por 800.000 euros para cedelo, posteriormente a Down Vigo. “Quixemos facelo así porque non se pode descapitalizar este organismo”, dixo.