O alcalde traslada a Aviación Civil a información relativa ao novo Plan Xeral Abel Caballero desprázase este luns a Madrid, onde se reunirá co director xeral de Aviación Civil do Ministerio de Transportes, Raúl Medina, con quen analizará o que corresponde á navegación aérea na cidade. Aviación Civil recibirá do rexedor a documentación previa do novo PXOM para a emisión dos informes preceptivos.