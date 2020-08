O alcalde urxe á Xunta a reunirse con Foanpas para garantir os comedores escolares Abel Caballero amosou este martes a súa “preocupación” pola situación dos comedores escolares xestionados polas ANPAS da cidade -que non abrirán en discrepancia pola seguridade do protocolo autonómico contra o Covid- e pediu a Núñez Feijóo que “tome cartas no asunto” porque “moitos nenos, se non comen no comedor escolar, sinxelamente non comen”.