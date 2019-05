O alcalde visita o Colexio Maristas

Abel Caballero acudiu este luns ao Colexio Maristas el Pilar onde tivo a oportunidade de coñecer as instalacións e someterse ao cuestionario do alumnado. As nenas e nenos tiñan preparada unha sesión de preguntas para propoñerlle ao rexedor sobre a súa vida persoal e sobre a súa traxectoria política. No transcurso da entrevista, o alcalde lembroulle aos escolares a importancia do estudo e da educación que reciben por parte do profesorado no centro e dos pais e nais na casa.

