O alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitou este luns o Laboratorio Europeo e Nacional de Biotoxinas Mariñas, no Edificio Citexvi do Campus Universitario de Vigo, xunto á ministra de Sanidade, María Luisa Carcedo. O rexedor e a ministra coñeceron as instalacións da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aesan) e mantiveron un encontro coa directora e os profesionais do laboratorio.