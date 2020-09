O alumnado comeza, lentamente, o regreso aos campus seis meses despois do inicio da pandemia

Se ben o inicio do per√≠odo acad√©mico non est√° previsto ata o vindeiro d√≠a 21, desde este luns xa hai alumnas e alumnos que, medio ano despois do inicio da crise sanitaria provocada pola covid-19, volveron presencialmente aos campus. Non √© un regreso masivo, nin moito menos, pero a actividade xa comezou a notarse en alg√ļns centros co regreso de estudantes de todos os cursos, ag√°s de 1¬ļ, que volven para realizar actividades docentes, de acollida, de fin de carreira ou pr√°cticas. Regresan a unha Universidade diferente da que deixaron en marzo e coas escolas e facultades dotadas de todas as medidas sanitarias e c√≠vicas necesarias para garantir unha convivencia segura e responsable.

Nun curso no que haber√° titulaci√≥ns nas que toda a docencia ser√° presencial e outras con docencia mixta e no que est√°n previstas medidas para o caso de que toda a docencia te√Īa que pasar a ser en li√Īa, a realizaci√≥n de actividades antes do inicio do per√≠odo acad√©mico, concretamente desde hoxe ata o vindeiro venres 18, foi solicitada desde as facultades de Ciencias, Dereito, Ciencias da Educaci√≥n e a Escola de Enxe√Īar√≠a Inform√°tica no campus de Ourense; a EE Forestal en Pontevedra e as facultades de Filolox√≠a e Traduci√≥n, Ciencias Xur√≠dicas e do Traballo, Biolox√≠a, Ciencias do Mar e Qu√≠mica e as escolas de Enxe√Īar√≠a de Minas e Enerx√≠a, Telecomunicaci√≥n e Enxe√Īer√≠a Industrial no de Vigo.

O alumnado ten agora que asistir √°s diferentes actividades con m√°scara, limpar as mans ao entrar e gardar as distancias de seguridade cando pasen pola porta e en todo o percorrido polo centro, centros nos que poden consultar todas as indicaci√≥ns, tanto en carteis fixos como nas pantallas de televisi√≥n normalmente situadas na entrada. Para facilitar esta nova realidade coloc√°ronse m√ļltiples dispensadores de xel hidroalc√≥lico e ¬†est√°n marcados no chan os vieiros para circular, evitando as√≠ cruzarse con persoas que ve√Īen no sentido contrario. Tam√©n hai ¬†novas instruci√≥ns para empregar os aseos, os servizos de cafeter√≠a e a recomendaci√≥n de non comer nin en corredores nin nas aulas.

Reparto de máscaras entre todo o alumnado a partir do día 21

Nunha carta enviada xa a pasada semana a todo o alumnado da UVigo, a vicerreitora de Captaci√≥n de Alumnado, Estudantes e Extensi√≥n Universitaria, Natalia Caparrini, explicoulles aos estudantes as¬†diferentes medidas que deben co√Īecer e respectar na s√ļa volta √°s aulas. No referente √°s medidas de autoprotecci√≥n, a vicerreitora anunciou que se lle entregar√° a cada estudante unha m√°scara lavable reutilizable co logo da Universidade de Vigo que deber√° utilizarse coas adecuadas medidas de hixiene.

Ademais de lembrarlles que non deben acudir aos seus centros se te√Īen alg√ļn s√≠ntoma asociado coa covid-19, recom√©ndaselle que antes de iniciar o curso se informen ben de cal √© o seu m√©dico e centro sanitario. Por outra parte, desde o equipo de goberno fan tam√©n fincap√© en que se prepararon d√ļas actividades formativas pensadas espec√≠ficamente para eles: unha sobre o sistema de videoconferencia que se vai empregar no Campus Integra, a contorna que permite conxugar as clases presenciais e as transmitidas a trav√©s do Campus Remoto ou xemelgo Dixital da UVigo; e outra sobre o funcionamento b√°sico da nova plataforma de teledocencia, MooVi.

Códigos QR nas aulas

Entre as principais medidas de actuaci√≥n nos centros destaca a dotaci√≥n de c√≥digos QR nas aulas, actuaci√≥n que desde a Vicerreitor√≠a de Planificaci√≥n e Sostibilidade estiman estar√° lista para o inicio oficial das clases o vindeiro d√≠a 21. A idea √© que cada aula te√Īa o seu propio c√≥digo identificativo e que cada estudante ou docente que entre cargue a fila e o asento no que est√° sentado o que permitir√°, no caso de precisarse, rastrexar con facilidade a todas as persoas usuarias. Ademais disto, cada clase vai ter marcados os asentos que poden empregar para garantir a distancia de metro e medio e a recomendaci√≥n √© empregar sempre o mesmo asento. No caso das pr√°cticas de inform√°tica, as aulas est√°n preparadas para que cada posto estea individualizado con anteparo transparente e cada alumnos deber√°, antes de empregar o ordenador, colocar un film pl√°stico ¬†encima do teclado e do rato que botar√° ao lixo unha vez finalizada a clase nas papeleiras con tapa situadas para tal efecto.

As aulas desinfectaranse ao inicio de cada xornada e, caso de que o alumno ou alumna entre nunha clase que estivese previamente ocupada ter√° ao seu dispor papel desbotable con desinfectante √° s√ļa disposici√≥n.

No caso das prácticas de laboratorio, ademais da máscara, o docente porá ao dispor do alumno/a un protector facial, ambos de uso obrigatorio se o profesor considera que polos productos utilizados ou pola materia tratada é necesario.

Que facer ante a aparición dun caso diagnosticado de covid-19?

Nas recomendaci√≥ns enviadas pola vicerreitor√≠a ao alumnado, inf√≥rmaselles tam√©n de que tras a aparici√≥n dun caso diagnosticado de covid-19 deben seguir as recomendaci√≥ns da Xefatura Territorial de Sanidade. Neste senso, se alg√ļn alumno √© diagnosticado positivo por PCR ou tivo ¬†contacto estreito, deber√° comunicalo por correo electr√≥nico o m√°is axi√Īa posible ao Servizo de Prevenci√≥n de Riscos Laborais da Universidade ([email protected]) e a persoa responsable da covid do seu centro. A partir da diagnose seguiranse as instruci√≥ns dadas pola Conseller√≠a de Sanidade e pola autoridade sanitaria e o comit√© de expertos/as da covid da Universidade de Vigo, quen en funci√≥n do n√ļmero de contaxios, poder√°n ordenar o peche dunha ou de varias aulas, dun grao, mestrado ou dun centro educativo na s√ļa totalidade.