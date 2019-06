O alumnado das Aulas de Formación Aberta celebrou o fin de curso

Connect on Linked in

As alumnas e alumnos das Aulas de Formación Aberta, a asociación que agrupa estudantes do Programa Universitario de Maiores do campus de Vigo, celebraron este xoves a súa particular festa de fin de curso. Foi na sede cidade da Escola de Enxeñería Industrial, nun acto que contou coa participación do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; a concelleira de Transportes e Proxectos Estatais Europeos, Ángeles Marra, e o director da escola, Juan Pardo; así como da propia presidenta da asociación, Marina Troncoso, e da profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución, Carmen Luna, que foi a encargada de impartir o discurso de fin de curso.

Ademais contouse tamén coa actuación do coro Aula Aberta do propio Programa Universitario de Maiores da Universidade de Vigo que, entre outras pezas, interpretou Habanera del emigrante, unha peza que se estreou neste acto e que foi creada por Regina Barros, alumna do PUM e integrante do coro, a quen, en agradecemento, se lle entregou un ramo de flores.