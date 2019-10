O Álvaro Cunqueiro convertese no eixo nacional da Ostomía

O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), e máis concretamente o Hospital Álvaro Cunqueiro, convertese dende hoxe no eixo nacional da ostomía. O centro hospitalario acolle a exposición itinerante “Heroes e Heroínas”, que ten como obxectivo dar visibilidade e humanizar a atención sanitaria en ostomía.

A mostra poderá verse na zona de Consultas Externas, na planta -1 do hospital vigués e a súa posta en marcha no hospital coincide coa celebración do Día Mundial dl Paciente Ostomizado.

A exposición consiste nunha serie de fotografías que trata de plasmar o día a día tanto do persoal sanitario que atende aos pacientes como dos propios enfermos que portan unha ostomía.

Unha desas 14 historias está protagonizada pola enfermeira estomaterapueta María José Fabeiro, do Álvaro Cunqueiro, e pola paciente ostomizada que reside en Vigo Araceli Fernández.

“A exposición non só serve para visibilizar ás persoas ostomizadas senón tamén é unha ferramenta terapéutica para aqueles pacientes que están nesa mesma situación”, subliña María José Fabeiro, que engade: “Portar unha ostomía non debe supoñer ningunha limitación no quefacer cotián dos pacientes, como se pode observar nas fotografías que mostran que poden seguir coa súa vida como o facían antes da intervención”.

Nese sentido, Araceli Fernández remarca que “estar ostomizado é unha solución a un problema maior que padeciamos; a ostomía permítenos seguir coas nosas vidas”.

Cabe sinalar que un grupo de persoas ostomizadas que residen na área de Vigo pretende recuperar a asociación de pacientes. Xa realizaron algunha actividade e

algúns deles asistiron á inauguración da exposición, que correu a cargo do xerente da Área Sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña

Preto de 2.000 pacientes na área viguesa

Na área sanitaria de Vigo hai preto de 2.000 pacientes ostomizados nos últimos catro anos. Soamente o pasado ano foron rexistradas ao redor de 200 intervencións, unha cifra que subirá lixeiramente este ano.

O Hospital Álvaro Cunqueiro foi un dos pioneiros na instalación de aseos e baños adaptados para os pacientes ostomizados. Están situados preto da zona de consultas onde pasan a súa revisión os pacientes con ostomía. Na área sanitaria de Vigo, o Hospital do Meixoeiro xa dispón tamén dun baño adaptado.

Os aseos teñen unha instalación especial para que os pacientes dispoñan de todas as facilidades para poder baleirar as súas bolsas. Trátase dun modelo que se exportou a hospitais doutras comunidades autónomas.

Tipos de ostomías

A ostomía é a exteriorización do intestino delgado (ileostomía) ou do intestino groso (colostomía) a través da parede abdominal, suturándoo á pel, co obxecto de crear unha saída artificial para o contido fecal. O contido intestinal que sae a través do estoma se recolle nunha bolsa adherida á parede que a rodea.

Do mesmo xeito, fanse ostomías urolóxicas (urostomía), nas que se crea un estoma con un segmento de intestino onde se abocan os uréteres para a eliminación dos ouriños.

As ostomías poden ser temporais ou permanentes e presentar diferentes aspectos e localización, dependendo da zona anatómica onde fose realizada e da propia enfermidade intestinal ou urolóxica do paciente.