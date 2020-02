O Antigo Ensanche hoxe a Sala Village acolle a primeira edición do Supersonic Fest Vigo

A primeira edición do Supersonic Fest Vigo, co pop como gran protagonista, unha iniciativa que serve para acougar a sede dos que están a esperar a que cheguen os festivais estivais e serviralles como aperitivo o poder gozar de cinco das bandas máis interesantes da escena actual do indie nacional, que seguro que veremos nun bo número de festivais e que, todas publicaron ou están a piques de publicar novo traballo nestes meses. Unha cita coas distorsiones, os pedais de efectos, os retrousos pegadizos e influencias noventeras fan de leste, un festival diferente, cun tipo de son e cun tipo de bandas, que de cando en cando podemos ver na cidade. Se outras cidades albergan iniciativas parecidas, facía falta na nosa un festival, nunha sala, onde se xunten cinco bandas, que ademais, están a contar con gran recoñecemento por parte de medios especializados e que estea organizado , principalmente co corazón, con poucos medios e sen grandes expectativas comerciais.

O cartel desta primeira edición estará formado por Los Marcianos, Detergente Líquido, Fred Fredburguer, Lúa Gramer e Good Bye Lenin.

xa son dabondo coñecidos na cidade, precisamente porque son a representación viguesa no cartel. A pesar de que estes dous últimos anos foron moi frutíferos para eles, nos que creceron, virado polo país adiante, e levounos a soar en importantes programas de radios e a ser apuntados en revistas especializadas, presentarán por primeira vez na cidade, as súas dous últimos traballos “Nova Orde Cósmica” ( Clifford Records, 2018) e “Contra o Mundo” ( Clifford Records, 2019), este último, que foi publicado o pasado mes de novembro.

O gaditanos Deterxente Líquido son unhas das bandas máis respectadas da escena independente. É habitual ler marabillas sobre as súas cancións, de pop, desenfadadas, ou enfadadas a xulgar por moitas das súas letras, orixinais, xenuínas e pegadizas.O pasado 17 de febreiro estreaban “O que pensa en irse, é que xa non está” adianto de “Ti tampouco es como antes” que verá luz en 2020.

Fred Fredburguer son a nova aposta para o 2020 do mítico selo Elefant Records, que tantos artistas deunos nas súas dúas décadas de existencia. Con influencias das grandes bandas de pop noventeras como Nosoträsh ou Juniper Moon, a banda madrileña está a piques de publicar o seu primeiro disco, que gravaron como agasallo de voda de dúas dos seus compoñentes e do que xa podes escoitar o single “Colegas” en todas as plataformas.

Desde terras estremeñas, chegan Lúa Gramer, que acaban de sacar á venda o 15 de febreiro “Destruír o pop” ( Clifford Records, 2020) e que están a recibir un auténtico tsunami de críticas positivas, que demostran que por fin chegou o seu momento. Este ano poderemos velos en importantes como o Contempopranea, pero a segunda parada na súa xira, será en Vigo.

Good Bye Lenin son os máis novos. Formáronse en 2019 en Madrid e acaban de estrear o pasado xaneiro o seu single debut “Histeria interminable”, que formará parte dun primeiro EP de presentación. A banda está liderada por Aksel Gil, coñecido por formar parte de Magnética.

7 de Marzo, 21:30h

Sala Village (Antiguo Ensanche): Travesía Santiago de Vigo 1

Entrada: 8€/11€