O Arealonga FS Chapela abre o prazo de inscricións baixo as normas sanitarias adaptadas á situación actual

O Arealonga FS Chapela abre o prazo de inscrici贸ns para a nova tempada. Todos os nenos e nenas interesadas en xogar ao f煤tbol sala poder谩n participar present谩ndose nos adestramentos no Pavill贸n Municipal de Chapela 鈥淢anuel Gonz谩lez Soto鈥 os martes e venres de 17:00 h. a 19:00 h.

O club formar谩 as seguintes categor铆as: biber贸n (2015-2016), prebenxam铆n (2013-2014), benxam铆n (2011-2012), alev铆n (2009-2010), infantil masculino e feminino (2007-2008), cadete masculino e feminino (2005-2006), xuvenil masculino e feminino (2002-2003-2004) e s茅nior masculino e feminino (鈮 2001). O Arealonga FS non deixa de realizar unha forte aposta polo f煤tbol sala feminino. No caso da categor铆a biber贸n, o primeiro ano no club ser谩 gratu铆to pero cun n煤mero limitado de prazas.

Debido 谩 situaci贸n social sanitaria, a volta 谩 pr谩ctica deportiva debe de adaptarse 谩s normas marcadas polas autoridades sanitarias e deportivas competentes. Por iso, o Arealonga FS, realizar谩 adestramentos adaptados 谩 situaci贸n actual contando con monitores titulados. Para m谩is informaci贸n a trav茅s do tel茅fono ou whatsapp 662.111.339.