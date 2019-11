O Ateneo Atlántico homenaxea a María Xosé Queizán en Vigo

Como terceiro acto da homenaxe que o Ateneo Atlántico está a dedicar a María Xosé Queizán como celebración do seu 80 aniversario, o vindeiro martes 16 de novembro, ás 19.30 horas, poderemos asistir ao acto A festa da palabra silenciada, no que Paula Mariño, Camino Noia e Mónica Bar, presentadas por Ana Gandón, falarán da revista Festa da Palabra, mítica dentro do movemento feminista en Galicia.

A revista foi fundada en 1983 por Feministas Independentes Galegas co nome de A festa da palabra silenciada para sacar da escuridade a escrita feminina e as teorías feministas vixentes naquel momento; así, o obxectivo fundacional era promover o pensamento e a crítica feminista nos ámbitos políticos, artísticos e científicos, así como visibilizar a creación feminina, focalizando o seu análise na literatura e nas artes audiovisuais. Daquela, e partir xa do segundo número, María Xosé Queizán foi a coordinada de edición. En 1989, e unha vez acadados parcialmente os seus obxectivos fundacionais, desparece da cabeceira o calificativo de silenciada, pasando a ser Festa da palabra. A partir do número 14, María Xosé Queizán pasa a ser a directora.

Disque esta participación de María Xosé Queizán na Festa da Palabra, e á marxe de toda a súa produción literaria e ensaística, é suficiente en si mesma para a súa entrada pola porta máis grande na Historia da cultura galega.

En actos anteriores puidemos escoitar á propia María Xosé Queizán a falar sobre Mary Shelley e o seu Frankenstein ou conversando con Inma López Silva sobre o transcorrer da vida e a memoria; tamén organizamos a análise da vertente feminista de no acto María Xosé Queizán, feminista destemida.

A Festa da Palabra Silenciada

con Paula Mariño, Camino Noia e Mónica Bar. Presenta Ana Gandón

Martes, 19 novembro · 19:30h

Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios · r/ García Barbón 5