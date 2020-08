O Auditorio Mar de Vigo amplía o Festival TerraCeo cunha sesión vermú

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou este luns que o Festival TerraCeo, organizado polo Auditorio Mar de Vigo, ampliará a súa programación cun concerto do grupo Miss Caffeína en sesión vermú. Ademais, apuntou que o éxito da iniciativa terá continuidade en setembro “con todas as medidas de seguridade” e tamén “sempre con algún músico ou grupo vigués”.

Hai un ano, o Auditorio programou a modo de proba tres concertos na terraza e meses despois, este verano, puxo en marcha a primeira edición do Festival TerraCeo. Agora, amplía a súa oferta cun formato sesión vermú que permitirá xerar unha nova opción para a axenda cultural da cidade e optimizar o aproveitamento do edificio do Auditorio.

Despois de que as entradas para o seu concerto do próximo 28 de agosto esgotásense en poucos días, o Mar de Vigo programou esta segunda cita coa súa música, tamén en formato acústico, pero en sesión vermú e un día despois: o 29 de agosto ás 13:00 horas. As entradas estarán dispoñibles este luns a partir das 14:00 horas en A Taquilla.

Miss Caffeína converteuse nos últimos anos na banda indispensable no calendario de festivais máis importantes do panorama musical. Un ano despois de publicarse “Oh Long Johnson” (Warner Music, 2019), seu último disco co que a banda conseguiu ser número 1 en ventas na semana de lanzamento. Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra e sintetizador), Álvaro Navarro (guitarra eléctrica) e Antonio Poza (baixo eléctrico) son os membros de banda de pop electrónico alternativo que comezou a súa andadura no ano 2005.