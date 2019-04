Connect on Linked in

Vigo celebrou este martes o Día Mundial de Concienciación sobre Autismo cun acto de visibilización no Auditorio Municipal do Concello de Vigo no que participou o alcalde. Alumnos do Colexio Menela compartiron as súas vivencias e tamén deuse lectura ao Manifesto do Día Mundial. O acto estivo amenizado con pezas musicais da Orquestra Castro Navás.