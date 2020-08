O avogado Pablo Estévez, novo concelleiro da Corporación viguesa

Pablo Estévez Rodríguez é licenciado en Dereito pola Universidade de Málaga e avogado en exercicio desde 1999. Máster en Dereito Deportivo pola Universidade de Lleida, o novo edil do grupo socialista é especialista en materia deportiva, asistindo e representando tanto a clubs da Liga de Fútbol Profesional como a deportistas profesionais. Tamén está especializado no eido laboral, destacando a súa participación nas mesas de negociación colectiva das principais empresas do sector da automoción da provincia de Pontevedra.

Como poñente e profesor universitario, destaca a súa experiencia no Curso Superior de Dereito do Fútbol da RFEF e a Universidade Rey Juan Carlos de Madrid, o Master en Xestión Empresarial do Deporte da Universidade de Vigo, a Mestría de Xornalismo Deportivo da Escola Jacobea de México e o Curso de Alta Dirección en Empresas e Comunicación da Universidade de Anáhuac (México) e da Universidade de Vigo.

Estévez actúa como membro da Asociación Española de Dereito Deportivo e vogal da Asociación Galega de Dereito Deportivo, é secretario da Fundación Isla Couto e membro da xunta de goberno do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo.