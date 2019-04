O Banco de Alimentos mobilizará a 80 voluntari@s na súa segunda Operación Quilo do ano

A recollida de comida levará a cabo mañá, venres, e o sábado, 5 e 6 de abril, nos hipermercados Carrefour situados en Vigo tanto no Centro Comercial Gran Vía como no Centro Comercial Travesía. As voluntarias e voluntarios que participarán na cita solidaria, perfectamente identificados con petos da ONG, facilitarán as doazóns de alimentos que a cidadanía desexen achegar.

Impulsada pola Fundación Solidariedade Carrefour, esta Operación Quilo celebrarase de maneira simultánea en todos os establecementos cos que conta no país. Por tanto, tamén levará cabo nos Carrefour de Pontevedra, os situados no Centro Comercial á Barca e Centro Comercial de San Blas, así como no de Lalín.

