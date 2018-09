O barranquismo no río Verdugo reforza a oferta turística de Ponte Caldelas

Connect on Linked in

O Concello de Ponte Caldelas ofreceu este domingo unha sesión gratuíta e aberta á súa veciñanza, no marco da campaña de promoción do turismo verde. Unha especialización na que o barranquismo está a cobrar gran protagonismo nos últimos anos.

A sesión, na que participaron 13 persoas, entre as que estaba o alcalde, Andrés Díaz, forma parte do acordo coa empresa Galaicaventura, que opera de xeito regular durante todo o ano e goza de facilidades para utilizar espazos municipais como centro de recepción e servizo de vestiario. O Goberno local (PSdeG-PSOE, AVP e BNG) organiza, a cambio, convocatorias gratuítas para a veciñanza caldelá.

Os datos da empresa operadora indican que o barranco do Verdugo, formado por tres cascadas consecutivas nunha paisaxe rochosa, experimenta un importante crecemento, o que significou dobrar o número de grupos que se desprazaron ao longo deste verán para achegarse ou perfeccionar a práctica desta modalidade.

O descenso do barranco, cunha duración de case catro horas, non require de coñecementos previos, pois os monitores dan todas as instrucións precisas e achegan o equipamento necesario. A seguridade é a máxima prioridade na totalidade do percorrido e todos os puntos dificultosos contan con alternativas máis doadas.

Esta zona do río Verdugo, en Ponte Caldelas, é o lugar de adestramento da Garda Civil de Montaña para simular situacións de rescate.