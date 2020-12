O barrio da Torre de Paramos en Tui convértese nun exemplo de modernidade residencial no rural coas obras financiadas pola Deputación de Pontevedra

O núcleo rural da Torre, na parroquia tudense de Paramos, que en maio de 2018 sufriu os devastadores efectos da explosión dun almacén pirotécnico clandestino, deu un cambio radical coas obras do Plan de Mellora da Seguridade Viaria en Vías Municipais (DepoRemse), cun investimento de 370.000 euros. O que antes era un espazo rural desestruturado e carente de servizos reconvértese agora, despois das obras financiadas pola Deputación, nunha contorna dotada de modernos servizos e dotacións urbanísticas.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, visitou o barrio acompañada do alcalde, Enrique Cabaleiro, así como o deputado Gregorio Agís e membros da Corporación local para comprobar os resultados dunha “actuación que era imprescindible”. Na visita participaron tamén representantes da empresa construtora Sodein Soluciones Inteligentes e algúns veciños e veciñas, que tiveron ocasión de comprobar o resultado dunhas obras que supoñen unha completa transformación e reurbanización da Torre, pois inclúen a renovación completa e soterramento de tódolos servizos e a creación dunha plataforma única de convivencia, sen barreiras arquitectónicas e con prioridade peonil.

Silva fixo unha lembranza explícita ao sufrimento causado por aquel tráxico suceso rememorando “ás persoas que tanto sufriron naquel día e, moi especialmente, ás dúas persoas falecidas, ás que nunca esqueceremos”. A presidenta expresou a súa satisfacción polos resultados da obra “que engade valor a este núcleo rural” e polo feito de que, “finalmente, puidéramos dar resposta ás necesidades urbanísticas deste barrio”. Un traballo que quixo agradecer aos técnicos provinciais e municipais, así como á empresa construtora. “Todo iso permite que hoxe aquí haxa servizos de calidade e do século XXI”.

O alcalde, Enrique Cabaleiro subliñou que este 14 de febreiro é un día de gratitude cara á Deputación, pero tamén ao persoal técnico “que dedicou moitas horas” e á empresa e ao o seu encargado. Un recoñecemento que estendeu “a todas as persoas que fixeron posible que dous anos despois da explosión, o barrio volva recobrar vida e estea agora nunhas condicións magníficas, converténdose nun pobo atractivo para vivir”. Cabaleiro aproveitou a ocasión para destacar o valor da cooperación e a lealdade institucional “porque cando as Administracións colaboran o resultado, como vemos, é magnífico”. O primeiro edil tampouco quixo esquecer ao anterior equipo de goberno municipal “ao que lle tocou vivir momentos realmente difíciles”.

Máis de 9.000 metros cadrados transformados, onde as instalacións que non se ven son máis importantes que o que queda á vista

A obra da Torre ten como singularidade que supón a replanificación completa de todo un núcleo rural, dotándoo de servizos de última xeración, completamente soterrados, e dando así un importante salto cualitativo na mellora da calidade de vida dos seus habitantes. A obra abrangue máis de 9.000 metros cadrados de superficie transformada e ordena definitivamente un núcleo que creceu no pasado á marxe da planificación pública. Ademais vai moito máis alá da simple lreparación dos danos causados pola deflagración de 2018 porque renova completamente, baixo superficie, a totalidade dos servizos, proporcionando unhas prestacións equivalentes aos dun espazo urbano. Deste xeito renováronse as canalizacións de alumeado público, saneamento, abastecemento de auga e recollida de pluviais, a rede de subministro eléctrico e de telefonía, incorporando tamén as de datos para proporcionar acceso á Internet.

O tratamento da superficie, cun destacado resultado estético, resolveuse cun moderno proxecto de calmado de tráfico sobre plataforma única, dando prioridade aos peóns, así como ás circulacións de persoas con mobilidade reducida nunha contorna cun alto índice de avellentamento, e ás/aos ciclistas. Diante da eliminación de todo tipo de barreira arquitectónica, a velocidade de circulación queda limitada a 30 Km/h, con sinalización vertical e horizontal, así como coa instalación de varios elementos redutores na calzada. Diante do estreito de moitos dos viais de A Torre (a maioría deles de só 3 metros) creáronse ampliacións de ata 6 metros onde había terreos dispoñibles.