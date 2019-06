O Big Jump, gran novidade do circuito mundial Dirt Jum de O Marisquiño 2019

A Copa do mundo de Dirt Jump FMB “Gold Event” volve ao O’Marisquiño máis forte que nunca este 2019. Os mellores riders do mundo volven a Vigo os días 9, 10 e 11 de agosto para disputarse os 15.000€ en premios e o pase para a final do FMB en Crankworx, Whistler (Canadá), seguinte proba do circuíto.

A Copa do mundo de Dirt Jump FMB “Gold Event” volve ao O’Marisquiño máis forte que nunca este 2019. Os mellores riders do mundo volven a Vigo os días 9, 10 e 11 de agosto para disputarse os 15.000€ en premios e o pase para a final do FMB en Crankworx, Whistler (Canadá), seguinte proba do circuíto.

Pero este 2019 vén cargado de novidades na sección do Dirt Jump entre elas a construción dunha nova recepción xigante de “Airbag” para o concurso de “Best Trick”. Os riders xogaranse o truco máis tolo do Festival nun megasalto de máis de 8 metros de altura e 10 m de longo, aterrando coa bicicleta sobre a recepción branda de airbag. Unha espectacular rampla de 8 metros de altura servirá para que os mellores bikers a nivel mundial poidan coller velocidade suficiente e realizar os seus mellores trucos. Trátase dun salto xamais construído no noso país e que contará nesta primeira edición cun premio de 500 euros.

Pero este 2019 vén cargado de novidades na sección do Dirt Jump entre elas a construción dunha nova recepción xigante de “Airbag” para o concurso de “Best Trick”. Os riders xogaranse o truco máis tolo do Festival nun megasalto de máis de 8 metros de altura e 10 m de longo, aterrando coa bicicleta sobre a recepción branda de airbag. Unha espectacular rampla de 8 metros de altura servirá para que os mellores bikers a nivel mundial poidan coller velocidade suficiente e realizar os seus mellores trucos. Trátase dun salto xamais construído no noso país e que contará nesta primeira edición cun premio de 500 euros.