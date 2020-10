O Bloque denuncia que o espazo xuvenil ‘Vigosónico’ leva fechado 7 meses e non hai data de reapertura

O Bloque Nacionalista Galego vén de denunciar publicamente que o espazo xuvenil ‘Vigosónico’, de titularidade municipal, leva fechado máis de sete meses e non hai unha data prevista para a súa reapertura. O concelleiro do BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, explicou que o espazo fora pechado no inicio do confinamento pero que a día de hoxe inda non reiniciou a súa actividade por causa de ter en suspenso, desde o pasado 2 de xuño, o proceso de contratación do seu servizo de xestión.

Igrexas lembrou que ‘Vigosónico’ naceu en marzo de 2011 como emblema da política xuvenil que o BNG quixo poñer en marcha na nosa cidade, como resultado do esforzo daquela da concellaría e mais da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta, naquela altura ambas as dúas baixo dirección nacionalista. Â

“As instalacións de Vigosónico atendían a máis de 80 grupos e bandas musicais viguesas, que facían uso dos seus locais de ensaio, dos espazos de gravación ou das actividades de formación músical, con cursos, obradoiros e master class. Máis de 500 mozas e mozos visitaban cada semana as súas dependencias, onde se desenvolvían tamén actividades de lecer alternativo”, explicou o portavoz municipal nacionalista.

Desde o Bloque inscriben a situación de Vigosónico dentro da “nula política xuvenil” do actual Goberno municipal. “O único que fixo o Goberno de Caballero para a mocidade viguesa foi botar o peche ao programa Súbete ó Castro, facer desaparecer os Castroconcertos, clausurar o Punto Xove e deixar a Casa da Xuventude sen apenas servizos. E agora, paralizar a única instalación que prestaba servizo á xente moza da cidade”, resumíu Igrexas.

Esta cuestión xa motivou unha interpelación da fronte nacionalista nas Comisión Informativa de Xuventude o pasado 23 de setembro,  sen ter recibido inda resposta do Goberno municipal de cando se vai reanudar a actividade en Vigosónico.