O Bloque pide ao Goberno municipal que rectifique e non suprima o curso de lutheria antiga da EMAO

Esta mañá o candidato do BNG á alcaldía de Vigo, Xabier P. Igrexas, e mais o responsábel local do Bloque, Serafín Otero, mantiveron unha xuntanza con Norka Pérez, portavoz do alumnado da Escola Municipal de Artes e Oficios que estes días ten iniciado unha campaña reivindicativa contra a supresión do curso de lutheria antiga na EMAO. No encontro, Pérez Igrexas, reiteroulle o total apoio do Bloque ás súas reivindicacións.

Igrexas volveu pedir ao Goberno municipal “que rectifique e non suprima o curso de lutheria antiga” da EMAO. Un curso “referencial a nivel galego e estatal e que ten contribuído de maneira moi importante á recuperación e posta en valor do noso patrimonio musical e instrumental”. Neste sentido, o candidato nacionalista denunciou que a amortización da praza de profesor asignada a este curso, que suporá na práctica a súa desaparición deixando sen oferta formativa a 30 persoas, pon en evidencia “a nula sensibilidade” do Goberno local en relación “ao noso acervo cultural e artístico”. Tal e como salientou Norka Pérez, na súa comparecencia posterior á xuntanza diante dos medios de comunicación, o curso de lutheria antiga que se pretende suprimir é “unha xoia única en todo o Estado e ten formado a grandes profesionais que fixeron parte de proxectos de grande relevo a nivel internacional”.

Fronte aos recortes que “paseniñamente pero de maneira teimuda está a despregar o Concello en contra da EMAO” a aposta da fronte nacionalista é precisamente a contraria. “En lugar de desmantelala por partes o que merece Vigo é alargar e consolidar a oferta formativa da Escola Municipal de Artes e Oficios, poñendo en valor unha institución que ten por obxectivo facer accesíbel unha formación de calidade ao conxunto das viguesas e dos vigueses”.