O BNG critica a egoísta posición da Unión Europea cos pobos máis afectados polo coronavirus

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, presentou a través da coalición europea, unha batería de iniciativas dirixidas á Comisión Europea e ao Consello Europeo, solicitando medidas urxentes no plano do material sanitario, nas medidas económicas e na flexibilización dos fondos de cohesión, así como unha actualización diaria de toda a poboación afectada pola pandemia do Covid19 no conxunto da UE. Ao seu xuízo, a ausencia de datos reais e coordinados por Estados Membros no momento actual provocada pola emerxencia sanitaria poñen de manifesto a falta de previsión loxística e estatística para a toma de decisións conxuntas, que debe ser corrixida de forma urxente.

“A Comisión debería instar á Oficina Estatística das Comunidades Europeas (EUROSTAT) a realizar un control de datos urxente e unha actualización diaria para prever diversos escenarios presentes e futuros”, subliña Miranda, ao considerar que é fundamental contar con datos sólidos, fiables, actualizados e coordinados para realizar estimacións do material sanitario preciso na actualidade e para ter unha previsión axeitada no caso de futuras pandemias que poidan existir en Europa.

Reserva estratéxica de medios

Para a portavoz do Bloque en Europa, unha vez que esta base de datos estea actualizada debería servir para crear unha reserva estratéxica de material de prevención e de equipos médicos, tal e como anunciou a Comisión Europea o pasado 19 de marzo.

Neste sentido, Miranda considera que a gravidade da situación actual pola falta e escaseza de material sanitario en algúns Estados Membros, como o español, a chamada a urxencia das diferentes autoridades e do persoal sanitario, “puxo de manifesto o retraso e a tardía resposta solidaria cos territorios máis afectados pola grave pandemia”.

Ana Miranda considera que a creación urxente desa reserva estratéxica de equipos médicos e de previsión, financiada ao 90% polo executivo comunitario, é unha medida importante para facer fronte á pandemia do Covid19. “Desde o BNG xa preguntamos en xaneiro se a Comisión Europea contaba cun plan de choque para frear a expansión do coronavirus e lamentablemente aínda non existe unha resposta coordinada”, sinala a nacionalista galega, para quen a Unión Europea tiña que ser neste tráxico momento, un exemplo de solidariedade e de actuacións conxuntas.