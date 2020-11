O BNG cualifica de “escándalo inaceptábel” a redución de PCR na área sanitaria de Vigo

O Bloque Nacionalista Galego cualificou a redución nas probas PCR practicadas nos últimas días na área de Vigo como un “escándalo inaceptábel” e demandarán explicacións no Parlamento Galiza.

O concelleiro do BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, denunciou que nos últimos días se están a practicar menos da metade das PCR das habituais. “Pasamos de 2100 a apenas 800, precisamente cando as expertas sanitarias sinalan que nun contexto coma este, dunha importante transmisión sanitaria e significativos aumentos no número de contaxios, o que hao que facer é facer máis cribados, máis probas e un rastrexamento efectivo”, apuntou.

Igrexas criticou que con este tipo de decisións “en lugar de combater o virus o que se pretende é maquillar os datos para poder soster un determinado relato”. Neste sentido, o portavoz municipal nacionalista advertiu que é fundamental coñecer a situación real para adoptar as medidas sociosanitarias máis adecuadas.

Parlamento

A deputada e portavoz de Sanidade do BNG, Montse Prado, anunciou que demandarán explicacións no Parlamento para coñecer os motivos que xustifican a redución de probas PCR.

Prado esixiu á Xunta do PP que abandone a política de improvisación e que reforce o combate ao coronavirus con test e probas masivos así como con labores reais de rastrexamento.