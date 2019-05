O BNG cualifica de “grave atropelo antidemocrático” o decreto que impediu votar a varios bombeiros o 26M

Connect on Linked in

O concelleiro electo do BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, transmitiu esta mañá a representantes sindicais do colectivo de bombeiros da cidade o pleno apoio e solidariedade da formación nacionalista. Fíxoo despois de coñecer que varios non puideron exercer o seu dereito fundamental a voto nas eleccións municipais de onte por causa dun decreto do Goberno municipal.

Igrexas cualificou de “grave atropelo antidemocrático” o decreto, comunicado ás 10 da mañá da propia xornada electoral, sen a preceptiva antelación de 24 horas, e que restrinxía a dispoñibilidade horaria dos operativos mobilizados “coa clara intención de dificultar ou mesmo de evitar que puidesen votar”.

Para o referente nacionalista ese “decretazo ilegal e arbitrario” constitúe unha represalia en contra dun colectivo que leva semanas a se mobilizar exixindo “non só melloras laborais senón, sobre todo, melloras no servizo público que prestan a todas as viguesas e vigueses”.

“O que merecen os bombeiros e merece a cidade non é un decretazo para castigalos sen votar, senón que se convoquen e resolvan de maneira inmediata as OPE pendentes de 2017, 2018 e 2019, para garantir que Vigo conta como mínimo con 150 operativos no seu corpo de bombeiros e bombeiras”, volveu reclamar Igrexas.