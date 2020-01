O BNG de Vigo demanda unha auditoría do servizo de autobús urbano para melloralo

Tras coñecer os datos de número total de persoas viaxeiras cos que o servizo de autobús urbano da cidade de Vigo, xestionado por Vitrasa, fechou o ano 2019, o BNG demandou que o Concello de Vigo realice unha auditoría do mesmo co obxectivo de melloralo.

O concelleiro, Xabier P. Igrexas, valorou que malia o incremento no número de usuarias e usuarios rexistrado, ese aumento é case a metade do que se producira o ano anterior, concretamente dun +1,4% en 2019 fronte ao +2,6% de 2018. Uns datos que reflicten, para Igrexas, a necesidade de acometer unha “mellora substancial” do servizo para incrementar o número de viaxeiras e viaxeiros e reducir, desta maneira, a utilización do coche particular. Aliás, o edil nacionalista expresou a súa preocupación polo feito de que, segundo un recente informe elaborado por Moovit, Vigo sexa a segunda cidade do Estado, detrás de Burgos onde menos se usa o transbordo o que demostraría a deficiencia do actual mapa de liñas e a insuficiencia das frecuencias.

Desde o Bloque defenden que ás portas de que finalice a actual concesión é o momento máis axeitado para o Goberno municipal realizar unha auditoría completa do funcionamento do servizo, para “poder coñecer con indicadores fiábeis e obxectivos a calidade do servizo e para definir en que ámbitos hai que actuar para melloralo para o converter nunha opción para o conxunto da cidadanía”, segundo apuntou Igrexas. Nese sentido, o portavoz municipal nacionalista anticipou que “a realidade cotiá, a que palpan cada día millares de viguesas e vigueses que facemos uso do bus urbano é que é necesaria unha remodelación integral”.

A revisión do mapa de liñas para conectar o conxunto dos barrios e parroquias e mellorar a conexión con infraestruturas básicas –como o novo hospital, o CUVI ou as terminais de transporte–, o aumento das frecuencias despregando máis buses e con máis persoal condutor, facilitar o transbordo cunha nova organización das cadencias horarias, a redución dos tempos de viaxe e a r ebaixa das tarifas serían as cuestións a abordar nese proceso de orientado a lograr, segundo Igrexas, que Vigo teña un autobús urbano á altura dunha urbe de 300 mil habitantes e a principal cidade de Galiza.