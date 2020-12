O BNG de Vigo pide a Caballero que deixe de mentir á cidadanía sobre a saída sur de alta velocidade

O Bloque Nacionalista Galego demandoulle onte a mañá ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que deixe de mentir ás viguesas e vigueses sobre a saída sur de alta velocidade. O concelleiro do BNG na cidade olívica, Xabier P. Igrexas, afirma que é «absolutamente falso que a conexión entre Vigo e Porto sexa prioritaria para o Goberno español» e denuncia que os orzamentos xerais do Estado só prevén 200.000 euros para elaborar o novo estudo informativo do trazado, cando o anterior custou máis dun millón.

Igrexas ironizou coa previsión defendida polo rexedor de que a saída sur será realidade en 2030, afirmando que «xa coñecemos a capacidade de prognóstico de Caballero, que cando era ministro en 1988 anunciou que o AVE chegaría a Vigo en 1993″.

O portavoz municipal nacionalista cualificou de «patochada propagandística» as declaracións do alcalde após un encontro cun ministro portugués, trasladando un hipotético compromiso do Goberno español coa conexión entre Vigo e Porto. «É absolutamente falso que a saída sur sexa unha prioridade para o Goberno estatal de PSOE e Unidas Podemos, e non o di o BNG, dino os orzamentos xerais do Estado que aprobaron», asegurou.

A este respeito, Igrexas apuntou que nas contas do vindeiro 2021 o executivo central apenas consignou unha partida de 200.000 euros para a elaboración dun novo estudo, cando o anterior superara en 2007 o millón de euros de custe e hoxe se estima que se precisaría 1,5 millóns de euros. «Esa é a verdade dos números, a de que detrás da propaganda e das promesas, só hai fume e a saída sur vai volver quedar no caixón», remachou.

Pésimos orzamentos para Vigo

O BNG inscribe esta falla de compromiso cunha conexión ferroviaria «estratéxica para Vigo, para a súa área e para o conxunto de Galicia», dentro duns orzamentos estatais que insisten na discriminación da Comunidade e que desatenden as necesidades da principal cidade galega.

«PSOE e Podemos veñen de votar ‘non’ ás emendas coas que o BNG pedía que se aumentase en 45,5 millóns de euros o investimento estatal en Vigo. O máis grave é que parece que o alcalde que presume de defender Vigo por acima de todo bendice este agravio«, reprochou Igrexas.