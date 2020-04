O BNG de Vigo pide que se interveñan e mobilicen todos os recursos da sanidade privada para utilizalos fronte ao coronavirus

“Antes dun hospital de campaña o que hai que facer é poñer ao servizo do Sergas todos e cada un dos recursos dos hospitais, centros médicos e clínicas da sanidade privada que hai na cidade, tal e como está a demandar o propio persoal sanitario e as organizacións sindicais”, explicou o concelleiro do Bloque en Vigo, Xabier P. Igrexas.

O portavoz municipal nacionalista tamén lembrou, ao fío do debate aberto nas últimas horas sobre a necesidade da xeneralización do uso social de máscaras, que “arestora o persoal sanitario non conta cos EPI necesarios e as traballadoras de servizos sociosanitarios e asistenciais, como o Servizo de Axuda no Fogar ou as propias residencias de maiores, seguen sen dispor do material preventivo preciso para evitar contaxiarse e contaxiar”. Citou por exemplo que no hospital Álvaro Cunqueiro estáselle negando a persoal sanitario de diferentes servizos a utilización mesmo de máscaras cirúrxicas (que son as de menor protección).