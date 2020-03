O BNG de Vigo pon en marcha un “monitor social” para facer seguimento dos efectos sociais da crise do Covid-19

O concelleiro do Bloque na cidade olívica, Xabier P. Igrexas, explicou que con este “monitor social” reforzarán e sistematizarán o contacto cos principais movementos sociais, organizacións sindicais e comités de empresa da cidade, co obxectivo de “recoller en tempo real a evolución da situación e as necesidades sociais que vai ir provocando”. As principais centrais sindicais da cidade, o movemento veciñal, colectivos profesionais, comités de empresa das actividades de maior relevo, entidades do ámbito da intervención social e o educativo, farán parte do panel co que monitorizar a situación.