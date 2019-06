O BNG de Vigo quere que o Concello dea preferencia semafórica aos buses e recupere os carrís-bus O concelleiro electo do Bloque, Xabier P. Igrexas, defende que estas medidas suporían unha “mellora moi importante” do servizo de autobús urbano, xa que permitirían reducir tempos de traxecto e aumentar as frecuencias.​