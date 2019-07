O BNG demanda a reapertura do Paseo de Bouzas e que o proxecto da súa reforma sexa participativo

Connect on Linked in

O concelleiro do BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, deslocouse esta mañá até a Vila de Bouzas, onde mantivo un encontro coa veciñanza e realizou unha visita para comprobar in situ o estado do paseo de Bouzas que leva fechado case un ano por decisión do Goberno municipal.

O primeiro que quixo expresar Igrexas foi o total apoio do BNG á veciñanza que estas semanas protesta polo feito de non poder facer uso do paseo para quen reivindicou o seu “dereito á liberdade de expresión”, criticando a decisión municipal de retirar os carteis de denuncia elaborados polas veciñas e veciños e pendurados do valado que fecha o paseo. “Teñen todo o dereito para expresaren o seu razoábel e o Goberno municipal o que ten que facer é escoitalos”, expresou.

Igrexas demandou é que o Goberno municipal faga públicos os informes técnicos que xustifiquen o valado do paseo. ”Desde o Concello até o momento o único que se alegou foron xenericamente ‘motivos de seguridade. Pero desde o BNG o que queremos é que se faga público e se dea a coñecer que informe técnico acredita eses presuntos problemas de seguridade e cal é o seu alcance que privaron durante case 12 meses de poder acceder ao Paseo” reclamou preguntando explícitamente se existe algún risco sobre a estrutura ou de colapso arquitéctónico ou se trata apenas dun problema de falla de mantemento da superficie do propio paseo.

No caso de que non existan riscos estruturais, e sempre e cando non se comprometa a seguridade das persoas, o Bloque é partidario de que con independencia de que se poida promover unha reforma de maior calado, o Concello tome a iniciativa para reparar o actual paseo e poder abrilo canto antes realizando as actuacións de mantemento que foren necesarias.

Proxecto participativo

En reacción ao anuncio dun proxecto para a reforma do paseo realizado hai poucos días polo propio alcalde, o edil nacionalita cualificou de “hilarante” que o Goberno municipal poida anunciar unha actuación nun espazo do que inda non é titular, o que ironizando equiparou con que o Concello de Vigo elaborase un proxecto para a Cidade da Cultura de Compostela. “Non ten sentido anunciar un proxecto sen ter tramitado a cesión do paseo”, advertiu.

Nese sentido, Igrexas reiterou que a fronte nacionalista vai demandar información á Dirección Xeral de Costas do Estado para que se indique en que punto está, no caso de que se teña iniciado, o expediente administrativo para a cesión da titularidade do paseo ao Concello de Vigo. O concelleiro lembrou que o alcalde anunciou en xaneiro deste ano que esa cesión ía ser “inminente”, porén esta inda non se materializou nin nada se coñece da súa xestión.

“Con independencia dos adxectivos, de se vai ser colosal ou esplendoroso, o que desde o BNG queremos é que sexa un proxecto participativo, e que se conte cos veciños e as veciñas de Bouzas para definir que é o que se quere facer co paseo”, demandou o portavoz nacionalista.

Voto en contra da aprobación da Ordenación provisional

Esta mañá Igrexas participou dunha xuntanza extraordinaria e urxente do Consello da Xerencia de Urbanismo que tiña como único asunto a aprobación definitiva do chamado Instrumento de Ordenación Provisional.

O BNG votou en contra desta medida argumentando que a ordenación provisional nace con importantes dúbidas sobre a súa seguridade xurídica, polas manifestas deficiencias no seu proceso de notificación e alegacións, e que abre grandes incertezas urbanísticas ao estar condicionada a súa vixencia a que se presente o borrador do novo PXOM no prazo dun ano. “A concelleira de urbanismo anunciaba en xaneiro de 2017 que ese borrador estaba xa practicamente listo, pero nada se coñece del. Non temos constancia de que traballos se están realizando para a súa elaboración nin cal é o seu cronograma” denunciou na xuntanza Igrexas.

O nacionalista reiterou que a Ordenación Provisional é unha “trampa que non resolve o problema de fondo que é que Vigo non conte cun novo PXOM”, e reprochou os 4 anos perdidos pola incapacidade política e a falla de xestión dun Goberno municipal con maioría absoluta. “Despois de 4 anos en branco, cun PXOM anulado e un PXOU do 93 que non responde ás necesidades da cidade e que non se axusta á legalidade urbanística actual, a grande solución de PSOE e PP, que nisto si están de acordo, é un parche de como moito 3 anos e medio”, criticou.