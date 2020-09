O BNG exixe a comparecencia urxente do Conselleiro de Educación ante a situación excepcional de retraso do curso en secundaria

O BNG solicita a comparecencia inmediata do conselleiro de Educaci贸n no Parlamento para que explique a situaci贸n que se est谩 a vivir no ensino secundario, nun inicio de curso marcado pola improvisaci贸n pese ao contexto da COVID19, m谩xime despois de que a Xunta se vise obrigada a tomar a medida excepcional de atrasar a volta aos institutos, ante o clamor crecente da comunidade docente advertindo que a falta de medios, protocolos claros e os continuos bandazos do Goberno fac铆an imposible o regreso 谩s aulas na data prevista.

鈥淓sta decisi贸n 茅 a constataci贸n 煤ltima da falta de planificaci贸n e do caos dun inicio de curso que o Goberno do PP de Feix贸o tivo seis meses para organizar, seis meses de ouro que se perderon facendo propaganda e botando bal贸ns fora e agora son as familias e o persoal educativo quen est谩n a pagar as consecuencias鈥, denuncia o portavoz parlamentario de Educaci贸n, Manuel Lourenzo.

鈥淔eix贸o estaba espido e o traxe que nos quixo vender non era m谩is que unha nova mentira e unha nova irresponsabilidade鈥, declarou, 鈥渆 a d铆a de hoxe os centros de secundaria ignoran con canto persoal van contar鈥. A modo de exemplo dos continuos bandazos, Lourenzo salientou que en apenas d煤as semanas, o Goberno do PP cambiou tres veces de criterio nunha cuesti贸n como a distancia de seguridade que debe gardar o alumnado.

鈥淥 30 de agosto decretaba un metro de distancia, o 31 de agosto xa pasaba a metro e media de distancia e o dez de setembro de novo abre a porta a que a distancia se reduza a un metro. Se algu茅n cree que esta 茅 unha xesti贸n minimamente seria, desde o BNG non o entendemos鈥, alegou, 鈥渘in as familias ni a comunidade educativa deben aturar m谩is caos, m谩is bandazos e m谩is improvisaci贸n鈥.

Neste sentido, Lourenzo advirte que a medida da semi-presencialidade, 鈥渜ue acaban de sacar da chistera鈥, debe explicarse: como se vai xestionar, con que horarios, profesorado e medios. A formaci贸n nacionalista insta ao Goberno a traballar 鈥渃on seriedade e con rigor e coa responsabilidade que implica a sa煤de e a educaci贸n dos nosos fillos e fillas鈥, ao tempo que reclama da Xunta que escoite 谩 comunidade educativa, 鈥減orque leva meses d谩ndolle as costas pese a estar en primeira li帽a e estas son as consecuencias鈥.

O Bloque volve ofrecer man tendida tanto 谩 comunidade educativa como 谩s familias para aportar todo o que sexa necesario para conseguir un curso escolar coas m谩ximas garant铆as. Preguntado polo relevo na Conseller铆a de Educaci贸n, Lourenzo destacou que non se trata dun cambio de caras, nin de actitudes, 鈥渘on estamos falando de emotic贸ns鈥, o que se require 茅 un cambio de pol铆ticas. 鈥淔eix贸o mentiu na sesi贸n de investidura cando dixo que todo se estaba facendo ben e d铆as despois vemos como cesa a titular de Educaci贸n e aos seus cargos鈥, conclu铆u.