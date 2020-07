O BNG insiste nunha investigación independente do accidente do ALVIA para dar ás vítimas xustiza, verdade e reparación

Sete anos despois da traxedia de Angrois as v铆timas do ALVIA volveron congregarse na estaci贸n de tren de Santiago e, un ano m谩is, al铆 estivo o BNG para acompa帽alas e amosarlles o total apoio a s煤a reclamaci贸n de xustiza, verdade e reparaci贸n.

Unha demanda que para a formaci贸n nacionalista pasa necesariamente pola realizaci贸n dunha investigaci贸n independente tal e como a Uni贸n Europea ten reclamado ao Estado espa帽ol nun contundente informe, investigaci贸n que a portavoz nacional, Ana Pont贸n, avanzou ser谩 solicitada de novo polo Bloque no pr贸ximo Parlamento galego

鈥淎s v铆timas, as s煤as familias e toda a sociedade galega te帽en dereito a co帽ecer a verdade precisamente para que nunca m谩is volva repetirse un accidente destas caracter铆sticas. Levamos sete anos vindo a esta estaci贸n de tren de Santiago e seguir茅molo facendo at茅 que haxa esa investigaci贸n na que se depuren responsabilidades pol铆ticas porque 茅 evidente que as hai鈥, explicou Pont贸n.

Por iso, recalcou, 鈥減odo anunciar que unhas das iniciativas que levaremos ao novo Parlamento 茅 a realizaci贸n desa investigaci贸n independente porque non se pode tapar unha investigaci贸n destas caracter铆sticas e porque 茅 vergo帽ento como se est谩n comportando o conxunto das forzas estatais d谩ndolle as costas 谩s v铆timas鈥. Destacou o traballo pol铆tico do Bloque na C谩mara galega, no Congreso e na Euroc谩mara, 鈥渙nde se fixo un labor fundamental para que este caso siga vivo tam茅n desde o punto de vista xudicial e hoxe temos sobre a mesa unha reclamaci贸n que pide ao Estado unha investigaci贸n independente que non est谩 a facer鈥.

Para a l铆der do BNG, o empe帽o de PP e do PSOE, -ao que agora se suma Podemos-,para evitar esa investigaci贸n 鈥渄emostra que hai algo que ocultar e non podemos permitir que haxa un accidente destas caracter铆sticas e que pensen que deixando pasar os anos imos esquecer o que ocorreu, ao contrario, cada vez ten m谩is sentido que haxa unha investigaci贸n real e imparcial do sucedido鈥. Por iso, subli帽ou, 鈥渄esde o BNG imos seguir traballando man a man con elas porque non podemos esquecer o que pasou e porque 茅 fundamental que haxa verdade, xustiza e reparaci贸n.

Igualmente, a portavoz en Bruxelas, Ana Miranda, indicou que segue aberta a v铆a da Uni贸n Europea 鈥渃on ese expediente por infracci贸n que o Estado espa帽ol ten que cumprir, cumprimento que estaba pendente co anterior Goberno do PP e co actual de PSOE-Podemos鈥. Polo tanto, -indicou-, 鈥渟olicitamos unha entrevista coa comisaria de Transportes da UE, Adina Valean, cuxo encontro quedou aprazado pola COVID19 pero que est谩 prevista para setembro, data en que o Bloque volver谩 a acompa帽ar aos representantes da v铆timas nas instituci贸ns comunitarias鈥.

Pont贸n tivo palabras de lembranza para as v铆timas, 鈥渜ue levan sete anos sufrindo a dureza de perder a un ser querido, pero tam茅n a situaci贸n vergo帽enta de que as instituci贸ns do Estado en vez de po帽erse do seu lado est谩n traballando para ocultar o que pasou no accidente鈥, conclu铆u. As deputadas electas Rosa P茅rez e Alexandra Fern谩ndez, as铆 como o deputado Nestor Rego, formaban parte tam茅n da representaci贸n do BNG na mobilizaci贸n convocada pola asociaci贸n de v铆timas.