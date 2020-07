O BNG insta o Ministerio de Transición Ecolóxica a oporse ao novo recheo portuario no Berbés

O BNG insta o Goberno espa帽ol, concretamente o Ministerio para a Transici贸n Ecol贸xica e o Reto Demogr谩fico, a opo帽erse ao novo recheo portuario no Berb茅s por carecer de ningunha xustificaci贸n e no caso de se materializar, constitu铆r unha nova agresi贸n ambiental a un ecosistema tan valioso como a R铆a de Vigo.

O deputado N茅stor Rego trasladou ao Congreso as advertencias do grupo municipal do BNG en Vigo que alertan de que a Autoridade Portuaria de Vigo est谩 dese帽ando novos recheos na r铆a coa escusa de conseguir m谩is superficie para desenvolver a actividade portuaria, a铆nda que 鈥渆stas obras afectar铆an negativamente aos sectores do mar (pesca artesanal, marisqueo, mexilloeiro, etc), turismo e 谩 calidade ambiental da r铆a e dos seus habitantes鈥 subli帽ou o deputado.

O portavoz municipal do BNG, Xabier P. Igrexas, destacou que por causa desta pr谩ctica depredadora, perd茅ronse os mellores bancos marisqueiros e de pesca, causando a perda de milleiros de postos de traballo e un dano irrevers铆bel ao ecosistema. 鈥淥 tempo dos recheos na r铆a de Vigo rematou鈥 enfatizou.

O BNG non ve preciso seguir ocupando a l谩mina de auga con novos recheos. A proposta dos nacionalistas para que o porto de Vigo siga sendo competitivo e poda mellorar a s煤a actividade, pasa por p贸r en funcionamento o porto seco de Salvaterra-As Neves (PLISAN) cunha li帽a de ferrocarril que axilice o tr谩nsito de mercador铆as entre ambas plataformas portuarias, que potencie o desenvolvemento industrial da provincia de Pontevedra conectando os demais pol铆gonos do interior e modernizando a li帽a que conecta con Ourense polo Mi帽o.

P茅rez Igrexas salientou de que estes proxectos que se promoven sen contar co m谩is m铆nimo apoio social e sen o consenso do Concello de Vigo nin de ning煤n outro actor, qu茅rense impulsar a pesar de que a Autoridade Portuaria carece dunha Delimitaci贸n de Espazos e Usos Portuarios nin dun Plan Especial en vigor, documentos estrat茅xicos e imprescind铆beis para definir e racionalizar a utilizaci贸n da superficie portuaria.