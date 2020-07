O BNG non asistirá ao acto institucional do Concello de Vigo de celebración do Día Nacional de Galiza O Bloque Nacionalista Galego lamentamos comunicar publicamente a nosa decisión de non participar no acto institucional que, como cada ano, organiza hoxe o Concello de Vigo no Parque Quiñones de León en conmemoración do 25 de xullo, Día Nacional de Galiza.