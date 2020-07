O BNG oponse á incautación dos remanentes dos concellos por parte do Goberno central

A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmart铆n, anunciou unha iniciativa para levar ao pr贸ximo Pleno para instar a derrogaci贸n da Lei Montoro no Congreso ao considerar 鈥渦n esc谩ndalo a incautaci贸n de fondos a maneira de pr茅stamo que o Goberno de Espa帽a pretende acordar coa Federaci贸n Espa帽ola de Municipios e Provincias鈥.

Como 茅 sabido, a Lei Org谩nica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, co帽ecida como Lei Montoro, impide que concellos poidan gastar os seus remanentes, o di帽eiro que non se investiu no propio ano, en novos investimentos. Tras a crise da covid, o Estado, en vez de facer unha excepci贸n e facilitar que eses remanentes poidan utilizarse para combater a crise econ贸mica derivada desta situaci贸n especial, decide facerse cos fondos dos remanentes de todos os concellos, entre eles, os galegos claramente discriminados e infradotados economicamente, explicou a portavoz do BNG.

A obrigatoriedade de facer achegas con car谩cter de pr茅stamo ao Estado non pode revestirse de voluntariedade porque o marco normativo actual impide outro uso para eses fondos ag谩s destinalos a amortizar d茅beda bancaria. A devoluci贸n prevista con este acordo dun 35% dos fondos incautados ao longo de dous anos vai estar tam茅n condicionada a determinados usos marcados pola Administraci贸n central, 鈥渜ue contin煤a a considerar os concellos non como entidades aut贸nomas, maduras e co帽ecedoras das necesidades da s煤a veci帽anza鈥.

O resto dos fondos absorbidos pola Administraci贸n xeral do Estado que en realidade pertencen a veci帽as e veci帽os ser谩n devoltos polo Estado nun prazo de 10 anos a partir de 2022. Isto 茅, en per铆odo de crise a veci帽anza do concello de Santiago non vai poder contar con recursos econ贸micos que nestes momentos est谩n nas arcas municipais o que vai supor un recorte nas prestaci贸ns e investimentos na localidade.

Por estes motivos, o BNG considera inadmis铆bel esta proposta e agarda que o conxunto da Corporaci贸n se manifeste no mesmo sentido.