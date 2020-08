O BNG pide a comparecencia urxente da conselleira de Educación para explicar as medidas contra o COVID19

O BNG insta 谩 conselleira de Educaci贸n a explicar as medidas previstas polo goberno ante o inicio dun curso escolar marcado polas consecuencias da COVID19. Nesta li帽a, o portavoz de educaci贸n do grupo parlamentario nacionalista, Manu Lourenzo 聽anunciou a solicitude do BNG para que 聽titular de educaci贸n compareza 聽no Parlamento galego, de maneira urxente, para dar resposta 谩s demandas dos representantes do profesorado, 谩s familias e o propio estudantado.

A d铆a de hoxe, dixo, carecemos de 鈥渃ertezas e medidas鈥 que garantan a seguridade no inicio do curso escolar e a situaci贸n derivada polo incremento de casos da COVID fai necesario que a conseller铆a de Educaci贸n escoite 谩 comunidade educativa. Lourenzo criticou 聽o 鈥渄esleixo鈥 do goberno galego na loitar contra a pandemia e pediu que tome decisi贸ns ante o incremento dos contaxios.

Na comparecencia ante os medios de comunicaci贸n, Lourenzo explicou 聽que a Xunta non anunciou 鈥渘ingunha partida de novo investimento nin medida para 聽fortalecer 谩 comunidade educativa鈥. Lonxe de actuar como goberno, estamos ante 鈥渦n sainete intolerable鈥 cun 鈥減residente desaparecido, unha conselleira incapaz de escoitar 谩 comunidade educativa para consensuar un protocolo e un conselleiro de Sanidade que renuncia as s煤as competencias鈥. O goberno galego, recalcou o nacionalista, debe actuar e deixar de 鈥渂otar bal贸ns f贸ra responsabilizando a outras administraci贸ns鈥. Para o deputado do BNG, estamos ante un escenario que exixe 鈥渁 m谩xima responsabilidade e contundencia鈥.

As familias non poden ser obrigadas a escoller entre o dereito 谩 sa煤de e o dereito 谩 educaci贸n

O sistema educativo galego, explicou o deputado nacionalista precisa dun 鈥済oberno responsable鈥 que priorice聽 鈥渦n protocolo consensuado coa comunidade educativa鈥 para garantir seguridade ao 聽o estudantado. Isto non ser谩 posible, advertiu coa pol铆tica de 鈥渃uste cero de Feix贸o鈥 polo que volveu a reclamar a contrataci贸n de m谩is persoal e atender as demandas sobre transporte e conciliaci贸n. 鈥淎s familias galegas non poden ser obrigadas a escoller entre o dereito 谩 sa煤de e o dereito 谩 educaci贸n鈥.

Son momentos de estar 谩 altura, reafirmou Lourenzo e 鈥淔eix贸o, o conselleiro de sanidade e a conselleira de Educaci贸n deben asumir as s煤as responsabilidades鈥. O problema non se resolve coa entrega de tres ordenadores por aula nin abrumando con burocracia ao colectivo educativo, a situaci贸n resolvese 鈥渃on m谩is investimento, un protocolo claro, e un goberno que aposte pola sanidade p煤blica e a educaci贸n p煤blica鈥.

A vindeira semana , a portavoz nacional do BNG, Ana Pont贸n e o portavoz de educaci贸n, Manu Lourenzo manter谩n unha xuntanza con representantes do profesorado,聽 familias e colectivos de estudantes para abordar un protocolo que garanta as funci贸ns do sistema educativo con seguridade.