O BNG pide a Feixóo que convoque aos líderes políticos a un acordo de país a favor de Galiza no reparto dos fondos da UE

O BNG lamentou o papel xogado polo presidente da Xunta en funci贸ns na conferencia de presidentes na que se abordou a distribuci贸n do fondo europeo de recuperaci贸n, -140.000 mill贸ns de euros-, limit谩ndose a 鈥渃ruzarse de brazos e escoitar鈥, pero sen po帽er sobre a mesa nin unha soa proposta en relaci贸n ao que debe recibir Galiza, nin proxectos ou prioridades estrat茅xicas subvencionables con cargo a ese fondo.

鈥淪e Feix贸o carece de propostas o BNG ten alternativas鈥, indicou a viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, quen reiterou a petici贸n formulada pola portavoz nacional, Ana Pont贸n, para que o xefe do Executivo convoque aos l铆deres das forzas pol铆ticas en aras a consensuar un acordo de pa铆s que reforce a posici贸n de Galiza tanto no Estado como na UE, un gran pacto no que tam茅n deben participar os axentes econ贸micos e sociais para plasmar negro sobre branco a estratexia, 聽prioridades e propostas que lle permitan a Galiza maximizar a recepci贸n de fondos da UE.

Neste sentido, a portavoz parlamentaria en Bruxelas, Ana Miranda, fixo unha dobre advertencia: que a falta de iniciativa demostrada at茅 agora polo Goberno do PP pode sa铆rlle moi cara ao pa铆s e, tam茅n, chamou a atenci贸n sobre o feito de que pese a importancia do fondo de recuperaci贸n non se poder perder de vista os fondos 鈥渃l谩sicos鈥, – en referencia a PAC, fondos de cohesi贸n, FEMP, ou FEADER-, que integran o marco financeiro plurianual聽 (MFP) para o per铆odo 2021-2027.

鈥淓stes fondos experimentan en li帽as xerais un significativo recorte e son partidas de gran importancia para Galiza porque afectan a sectores produtivos estrat茅xicos, -como por exemplo o sector agrario e pesqueiro-, ou na cohesi贸n territorial e recuperaci贸n do medio rural, por iso 茅 clave conseguir que o noso pa铆s reciba o que lle corresponde dada a s煤a situaci贸n econ贸mica e social tras a crise derivada da pandemia鈥, indicou Miranda.

A portavoz na UE denunciou, ademais, que o Goberno do PP est谩 entre os que presentan un peor nivel de execuci贸n das partidas comunitarias. 鈥溍 fundamental que Galiza non perda ingresos dos fondos europeos cl谩sicos porque son estrat茅xicos鈥, recalcou, ao tempo que fac铆a fincap茅 na importancia de que o Executivo galego 鈥渟exa 谩xil 谩 hora presentar e tramitar os proxectos que aspiren a ser financiados para non perder cartos, os territorios m谩is r谩pidos e eficientes presentando proxectos ter谩n m谩is oportunidades鈥.

Pero a Xunta de Feix贸o non se ten caracterizado pola axilidade na execuci贸n dos fondos europeos, advertiu Miranda, de tal xeito que a铆nda quedan sen gastar partidas que chegaron con cargo ao marco financeiro plurianual 2014-2020.

鈥淧or po帽er exemplos, o FEDER con 913 M鈧 a d铆a de hoxe un 37% a铆nda non se聽 gastou, Fondo Social Europeo s贸 est谩 executado o 38% e no caso do FEADER o executado 茅 s贸 do 55%鈥, indicou, 鈥溍 un goberno totalmente ineficaz na xesti贸n dos fondos europeos como sinalou o Tribunal de Contas en 2016 que dixo que Galiza est谩 na cola na media europea en execuci贸n de gasto鈥.

Miranda considera moi grave que Feix贸o non 鈥渦nha folla de ruta鈥 en relaci贸n aos fondos da UE, mentres que outros territorios mesmo te帽en presentado plans estrat茅xicos con cargo ao fondo de recuperaci贸n. Ademais, tanto Miranda como Rodil advertiron do risco de 鈥渞ecentralizaci贸n鈥 dese fondo porque vai ser o Estado o responsable da s煤a xesti贸n e distribuci贸n, 鈥渆 sen贸n presionamos, sen贸n presentamos proxectos outros territorios sair谩n mellor parados鈥, indicou Miranda.

Sen iniciativa ante os retos de futuro

鈥淪e algo quedou claro na conferencia de presidentes 茅 que o Estado vai manter unha posici贸n centralista e arrogarse para si a xesti贸n e tutela dese fondo e xa sabemos que, co centralismo, Galiza sempre perde鈥, salientou Rodil, 鈥渆 Feix贸o non dixo nada nin sobre cal debe ser a cont铆a, nin criterios de distribuci贸n, nin proxectos estrat茅xicos o que mostra un Goberno sen iniciativa nin impulso para liderar os retos que temos por diante鈥.

De feito, Rodil preguntouse onde est谩 o xefe do Executivo nun momento en que se repiten os rebrotes, en que o inicio do curso escolar est谩 en pleno caos ou no que est谩 en xogo o futuro de ALCOA-San Cibrao.

鈥淰olvemos preguntarnos onde est谩 o presidente galego, onde esta Feix贸o nas 24 horas que van ser claves para o futuro de ALCOA, para o futuro de miles de postos de traballo? Porque sen贸n est谩 nunha reuni贸n clave como est谩 daquela xa non sabemos que 茅 o que ten pasar para que se sente na mesa鈥, interpelou Rodil. O BNG insiste na nacionalizaci贸n, a trav茅s da intervenci贸n do Estado e da Xunta, e cunha tarifa el茅ctrica galega que po帽a fin ao espolio enerx茅tico.

鈥淓n todo caso, e ante a posibilidade dunha oferta privada de compra, esperamos que non sexa utilizada polos gobernos central e galego para聽 po帽erse de perfil e botar bal贸ns fora, que se aseguren de que non se paran as cubas, e de que non se repite o desastre de compravenda ao que xa asistimos coa f谩brica de ALCOA na Coru帽a鈥, indicou.

Prioridades a financiar con fondos UE

Entre as cuesti贸ns que o Bloque considera prioritarias: avanzar nun modelo econ贸mico 鈥渧erde e sustentable鈥 que recolla unha transici贸n enerx茅tica xusta, aposta pola dixitalizaci贸n como elemento tanto econ贸mico como social, -鈥渧imos na pandemia a importancia desta cuesti贸n no teletraballo o na educaci贸n鈥, indicou Miranda. Igualmente, aposta polo p煤blico, tanto no 谩mbito dos servizos, -sanidade, educaci贸n, coidados dos maiores-, como tam茅n como motor econ贸mico a trav茅s duns orzamentos con investimento produtivo.

Recuperaci贸n do rural apostando polo equilibrio territorial e, prioritario tam茅n, avanzar nunha sociedade cohesionada, xusta e igualitaria. Neste sentido, o BNG estar谩 vixiante para que a chegada de fondos europeos non se vincule a novos recortes de dereitos sociais ou laborais.