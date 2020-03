O BNG pide que o Concello de Vigo poña “en mínimos” todos os servizos municipais que non sexan esenciais

Após se coñecer un caso de positivo en coronavirus entre persoal da empresa concesionaria do servizo de mantemento de parques e xardíns, o Bloque Nacionalista Galego vén de dirixir ao Comité de Seguimento do Covid-19 a proposta de que o Concello de Vigo decrete de maneira inmediata a redución de todos os servizos municipais non esenciais, tamén os de xestión indirecta, e sobre todo naqueles casos nos que polas súas características organizativas non teñen posibilidade de teletraballo. “Non ten xustificación seguir a expoñer traballadores e cidadanía ao contaxio sen unha necesidade real de servizo nun contexto extraordinario como a crise do coronavirus”, defendeu o portavoz municipal do BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas.

Co obxectivo de procurar a mellor eficacia das medidas de prevención colectiva e o confinamento social estabelecidos no marco da alerta sanitaria e o estado de alarma polo coronavirus, a fronte nacionalista reclama a aplicación xeneralizada de servizos mínimos, como xa vén de facer o Goberno municipal cos servizos das piscinas e ximnasios municipais. Pero demandan que na súa aplicación se evite causar ningún prexuízo económico ou laboral ao persoal empregado pola imposibilidade de execución do contrato concesional, e garantindo o respeito aos dereitos sindicais e da representación legal dos traballadores e traballadoras. O Bloque reiterou tamén a súa petición de paralización de toda a obra pública municipal que non revista carácter urxente.

Residencias de maiores

Por outra parte, Igrexas reaccionou á noticia de varios casos confirmados nunha residencia de maiores da cidade demandando da Xunta que actúe coa máxima dixilixencia para garantir as máximas condicións preventivas. Nese sentido, o concelleiro nacionalista sinalou que xa propuxeran onte ao Comité Municipal de Seguimento do Covid-19 que se dirixiran ao Goberno galego para demandarlle que proporcione os EPIs e medidas de protección fronte ao Covid-19 nas residencias e centros de maiores, centros de menores e centros de atención á discapacidade, a principiar polos dependentes da propia administración autonómica e do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.

No concreto, reclaman que se dote a todo o persoal co material de protección necesario, a posta en marcha das medidas organizativas e de xestión necesarias para minimizar o risco de contaxio previstas nun plan preventivo específico e a convocatoria dos Comités de Saúde Laboral.