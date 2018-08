O BNG pregunta a Feixóo se avala a xestión de López Veiga e se vai revelalo pola súa responsabilidade no Marisquiño

Connect on Linked in

O deputado nacionalista, Luís Bará anunciou hoxe que o BNG tramita diversas iniciativas para exixir ao goberno que extreme as medidas de seguridade e control en futuros eventos despois do accidente do Marisquiño rexistrado en Vigo no que resultaron feridas máis de 400 persoas.

O parlamentario avanzou que o BNG preguntará ao Presidente da Xunta “se avala a xestión” do presidente do Porto de Vigo, e se prevé “o seu relevo” xa que foi o propio Núñez Feixóo o responsable directo do nomeamento da Autoridade portuaria de Vigo. Nos últimos tempos, engadiu Bará, foron propostas persoas cun claro perfil político e destacados cargos do Partido popular, como Enrique López Veiga.

CONFRONTACIÓN XUNTA-CONCELLO DE VIGO POR INTERESES PARTIDISTAS

Para o deputado do BNG, o sinistro do Marisquiño mostrou a grande solidariedade da xente e a profesionalidade dos corpos de seguridade, bombeiros e persoal sanitario pero tamén comprobamos as decisións equivocadas das diferentes administracións que conduciron a un accidente con máis de 400 persoas afectadas. Resulta un “lamentable espectáculo”, dixo, o enfrontamento entre o Partido popular e o Partido socialista e sinalou pasados enfrontamentos do concello de Vigo e a Xunta en asuntos como a Área metropolitana, transporte público, infraestruturas, Illas Cies… polo que fixo un chamamento “á cordura e responsabilidade” para substituír a confrontación pola colaboración e que os habitantes de Vigo non sigan pagando as consecuencias das trifulcas por intereses partidistas entre Xunta e concello. Bará apelou á “lealdade institucional” para aclarar o que aconteceu no Marisquiño e tomar as medidas precisas para que non se volva a repetir.

Luís Bará desexou unha pronta recuperación a todas as persoas afectadas polo derrube da plataforma no Náutico na festa do Marisquiño e reiterou o recoñecemento ao servizo de emerxencias e servizo sanitario ao que sumou a resposta cidadá. Agora, dixo é o momento de amosar a nosa preocupación polas persoas feridas pero tamén queremos saber as causas do accidente e exixir as responsabilidades que competen a diferentes administracións ante a gravidade dos feitos.

MELLORAS NA NORMATIVA DA LEI DE ESPECTÁCULOS

Para o BNG, afirmou, hai dúas cuestións fundamentais que hai que aclarar: O estado da infraestrutura onde se produciu o sinistro cando existían denuncias previas do sector do mar sobre a estrutura que mantiña a pasarela enriba do mar e do conxunto do paseo situado ao lado do edificio da Xunta de Galiza e “a pasividade e falta de respostas” por parte do concello de Vigo e a Autoridade portuaria sobre o mantemento e conservación e inspección. “Chama a atención que se decidira organizar o festival nun lugar do que se coñecía o estado do pavimento e da pasarela e que a zona fora destinada ao público” manifestou.

Finalmente, o parlamentario tamén se referiu a lei de Espectáculos da que dixo contén carencias e baleiros polo que reclamou “aprobar criterios e normas comúns” para a celebración de eventos e espectáculos masivos porque do sinistro do Marisquiño “temos que tomar nota” sobre os espazos, infraestruturas, aforos…e tomar medidas para que non volva acontecer.