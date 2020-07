O BNG propón unha negociación FEGAMP-Estado e que os concellos poidan facer uso dos seus 890 millóns de superávit

O BNG considera inaceptable que o Goberno do Estado pretenda confiscar os 890 M鈧 de remanente e super谩vit dos que dispo帽en os concellos e as deputaci贸ns deixando sen estes recursos 谩s administraci贸ns locais nun momento de crise sen precedentes onde cada euro conta para po帽er en marcha medidas de reactivaci贸n da econom铆a local e para sufragar a prestaci贸n de servizos a unha veci帽anza tam茅n moi afectada polo impacto econ贸mico do coronavirus.

Esta pretensi贸n do Executivo central est谩 plasmada nunha proposta coa FEMP a铆nda non aprobada que debe ser retirada, 鈥減orque non admitimos que o Estado queira ter liquidez a costa dos concellos galegos鈥- explicaba o alcalde de San Sadurni帽o e representante do BNG na聽 FEGAMP, Secundino Garc铆a, un super谩vit que o 10% do orzamento anual da Xunta.

A proposta da formaci贸n nacionalista 茅 moi clara: deben ser os concellos os que dispo帽an dos seus recursos para os fins que mellor consideren segundo as urxencias de cada municipio sen ning煤n tipo de tutela e negociar directamente co Estado que destinado se lle pode dar a ese importante remanente.

鈥淗ai que sacar adiante unha proposta de pa铆s para que os concellos poidan facer uso do seus aforros e a negociaci贸n ten que ser de xeito directo entre o municipalismo galego representado na FEGAMP co Goberno do Estado, ese 茅 o horizonte no que hai que traballar e con ese obxectivo de que os concellos determinen en que empregar eses 890 mill贸ns de euros鈥, salientou a portavoz nacional, Ana Pont贸n.

A l铆der nacionalista indicou ademais que o actual sistema de financiamento das administraci贸ns locais 鈥渄iscrimina鈥 aos concellos do pa铆s que reciben de media 50鈧 menos por habitante, ao que se engade o feito de que na distribuci贸n de recursos non se ten en conta o maior custe real da prestaci贸n en Galiza debido 谩 dispersi贸n e ao avellentamento da poboaci贸n.

鈥淧ero a铆nda as铆, os concellos galegos foron capaces de reducir d茅beda, -un 0,3% do PIB moi lonxe do 3% permitido-, e aumentar o seus remanentes e isto ten que redundar en beneficio da veci帽anza dos municipios nun momento excepcional que require dun esforzo extra de fondos dos que non se pode privar aos municipios鈥, explicou Pont贸n.

O BNG volveu pedir a derrogaci贸n da co帽ecida como Lei Montoro e igualdade de trato entre administraci贸ns 谩 hora de establecer a capacidade de incorrer en gasto e en d茅ficit, toda vez que a Uni贸n Europea abriu a man para poder afrontar o escenario post COVID19, unha flexibilidade que non pode ser s贸 para o Estado como pretende o Goberno de Pedro S谩nchez.

鈥淣on se poden repetir os erros que se cometeron na crise de 2008, nin pode haber unha incautaci贸n de fondos a uns concellos que te帽en unha situaci贸n moi saneada e que est谩n totalmente lexitimados a poder destinar eses cartos aforrados a reactivaci贸n econ贸mica, a financiar servizos ou as prioridades que se estimen en cada caso鈥, sintetizou Pont贸n.

Cumio europeo, firmeza para evitar recortes sociais

A l铆der do Bloque tam茅n fixo unha valoraci贸n en relaci贸n ao cumio europeo no que os estados membros est谩n negociando a cont铆a e a distribuci贸n dos fondos para a reactivaci贸n econ贸mica e social tras a pandemia. Pont贸n demanda do Executivo central 鈥渇irmeza鈥 para que a sa铆da da crise non volva supo帽er un 鈥渞escate duro鈥 a costa de recortar dereitos sociais e laborais.

Entre as propostas nacionalistas: que se mante帽a a cantidade de 750.000 mill贸ns de euros prevista, que non se permita ning煤n tipo de veto por parte dos estados que m谩is se opo帽en a unha soluci贸n solidaria; que os fondos que se destinen non se vinculen en ning煤n caso a recortes en pensi贸ns ou salarios como xa pasou na crise financeira de 2008.

Pont贸n, igualmente, chamou a atenci贸n sobre un posible recortes nos fondos de cohesi贸n e do orzamento da PAC, cuesti贸ns ambas de vital importancia para Galiza. 鈥淗ai que acertar e iso pasa por non repetir vellas receitas fracasadas do neoliberalismo porque non se pode saldar esta crise con novos recortes no social e no laboral鈥, conclu铆u.