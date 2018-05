O BNG reclama do goberno municipal un compromiso real coa lingua e cultura galega

O BNG anima a toda a veciñanza da localidade a participar activamente manifestándose pola lingua o vindeiro 17 de maio, porque queremos poder vivir en galego día a día

A corporación municipal aprobou no último pleno unha moción presentada polo BNG en apoio á lingua galega, na que se denuncia o desleixo do goberno da Xunta no que respecta á normalización e defensa da nosa lingua.

No pleno celebrado o pasado luns no O Porriño, o BNG presentou unha moción na que se solicitaba da corporación municipal “Apoiar a manifestación en defensa da lingua convocada para o 17 de maio, con motivo da celebración do Día das Letras galegas, pola plataforma cidadá Queremos Galego”, “instar á Xunta de Galicia a iniciar a tramitación para a derrogación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, e ao cumprimento do disposto no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega” e “instar á Xunta de Galicia a restituír o orzamento recortado durante os últimos 8 anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e promoción da lingua galega”. Agardamos que o goberno municipal cumpra cos acordos aprobados pola corporación municipal e demostre a súa preocupación pola situación da nosa lingua apoiando activamente as mobilizacións e realizando dende o Concello unha política lingüística en prol do galego que sexa real e tanxible, comezando pola creación do Servizo de Normalización Lingüística reclamado tamén polo BNG e aprobado de forma unánime pola corporación no pasado mes de marzo.

Por outra banda, resulta máis necesaria que nunca a mobilización social, pois estamos a comprobar que os únicos avances que logra o galego son promovidos por entidades sociais e pola resposta cidadá ante as múltiples agresións e ataques que sofren os galegofalantes. É por iso que animamos a toda a veciñanza da localidade a participar activamente na manifestación do vindeiro 17 de maio ás 12:00 h. na Alameda de Santiago de Compostela.