O BNG reclama reformular o proxecto de acceso entre a N-525 e AG-53 en Dozón como reclama a veciñanza

A través dunha proposición non de lei, o deputado do BNG, Luís Bará defendeu hoxe na comisión de Ordenación do territorio, reformular o proxecto de acceso en sentido Ourense entre a N 525 e a autovía AG 53 en Dozón, mantendo o vial de conexión e o paso a nivel entre o lugar de Mizoite ás propiedades veciñais.

Por outra parte, tamén incluíu nas súas demandas, construír un dobre enlace de conexión cara a Ourense que “realmente dea unha solución ao problema” con medidas de seguranza viaria e de mellora dos accesos prevendo a construción dunha rotonda no entronque da N525 co novo vial de acceso á autovía.

No caso de non considerarse viábel a anterior alternativa, dixo o nacionalista, é necesario redactar un novo proxecto para a construción do dobre enlace completo con saída e entrada cara Ourense entre a AG53 e a N525 en Dozón, situado noutro punto da N-525, concretamente “na recta á altura do dobre enlace en dirección a Santiago xa construído no seu momento”. Neste punto, lembra o deputado, “comeza a AG53 que conecta coa AP53”.

O parlamentario explicou que o pasado 4 de setembro foi publicado o anuncio para someter a trámite o proxecto de trazado de actualización do proxecto de ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados. Para o deputado, o proxecto presenta numerosas carencias e ten un impacto negativo na mobilidade e seguranza viaria da zona polo que é necesario, “proxectar unha conexión dobre en sentido Ourense e Santiago así como facilitar os accesos ás vivendas e propiedades”.

A maiores, Bará reclama unha rotonda na N525 á altura do PK 275, para mellorar a seguridade viaria, facilitar o acceso á autovía e garantir unha mellor conexión coas vivendas e as propiedades situadas a ambos lados na estrada.

O deputado reiterou que todas estas razóns fan indispensable reformar un proxecto que recibiu un gran número de alegacións da veciñanza polas dificultades para acceder ás vivendas a través dunha pista de vía de servizo moi estreita e cunha gran pendente. “Esta pista obstaculiza o tránsito do tráfico pesado e maquinaria agrícola e se ademais o ramal, no futuro, contará con dobre sentido mesturará o tráfico” .

Bará asegurou que entronque do ramal coa autovia e a N-525 nunha zona de “curva, con mala visibilidade e gran afluencia de tráfico”, son problemas que se minimizarían cun entronque que contara cunha rotonda que permitirían o fácil acceso ás vivendas.

A proposición non de lei defendida polo deputado do BNG, Luís Bará foi rexeitada polo grupo maioritario do Partido popular.