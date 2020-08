O BNG reitera a petición de investigación da presunta corrupción da Casa Real tanto pola Xustiza como polo Congreso

O BNG salienta que ningunha denuncia vai conseguir silenciar a s煤a petici贸n de que se investigue at茅 as 煤ltimas consecuencias a suposta corrupci贸n da monarqu铆a tanto por parte da Xustiza como, no 谩mbito pol铆tico, por parte do Congreso creando unha comisi贸n ad hoc.

As铆 o indicaba a portavoz nacional, Ana Pont贸n, despois de co帽ecer, de novo a trav茅s dos medios de comunicaci贸n, que non prosperaba unha denuncia ante a Audiencia Nacional na que se solicitaba a apertura de dilixencias contra a l铆der nacionalista por supostas inxurias contra a Casa Real.

鈥淪e algu茅n pensa que con este tipo de denuncias vai calar ao BNG xa lle digo que se equivoca, ao contrario, danos m谩is azos para seguir denunciando unha situaci贸n que non compartimos en termos democr谩ticos como 茅 a existencia da monarqu铆a e, sobre todo, que 茅 necesario que se investigue a corrupci贸n que rodea 谩 Casa Real e que os Borb贸ns se senten no banquillo dos acusados鈥, recalcou.

Pont贸n cualificou de 鈥渋rregular鈥 o feito de que toda a informaci贸n sobre a denuncia contra o Bloque fose filtrada a trav茅s dos medios de comunicaci贸n sen ning煤n tipo de comunicaci贸n oficial, tanto a posibilidade de abrir dilixencias previas contra a portavoz nacional como agora que, de novo a trav茅s dos medio, se filtra que se pecha.

鈥淓n todo caso, a cuesti贸n de fondo, -entende Pont贸n-, 茅 que se poida investigar a unha persoa por criticar a monarqu铆a nun momento no que, ademais, hai un debate aberto na sociedade escandalizada ao co帽ecer os negocios escuros da Casa Real鈥, no que se est谩n investigando o suposto cobro de comisi贸ns derivadas de contratos de adxudicaci贸n de obras do AVE en Arabia Saud铆, a investigaci贸n desde Su铆za por presuntas doaz贸ns ou a disposici贸n de contas bancarias en para铆sos fiscais.

鈥淥 importante 茅 que se xulguen eses feitos e que a xustiza traballe para que ningu茅n, calquera que sexa o seu apelido, poda estar por riba da lei porque 茅 anacr贸nico a impunidade coa que se cobre a Casa Real e tam茅n 茅 anacr贸nica unha instituci贸n na que a xefatura do Estado non 茅 escollida pola cidadan铆a sen贸n que vai por v铆a hereditaria鈥, indicou.

Neste sentido, avanzou que o BNG 鈥渟eguir谩 defendendo con claridade e sen pelos na lingua o que est谩 pasando e reclamando no Congreso unha investigaci贸n entorno a todos estes casos que est谩n saltando a opini贸n p煤blica e que apuntan 谩 corrupci贸n na Casa Real porque 茅 o m铆nimo que se pode esixir en termos democr谩ticos neste momento鈥, subli帽ou a l铆der nacionalista.