O BNG reprocha a Feijóo que vaia á conferencia de presidentes sen propostas para Galiza sobre os fondos da UE

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, fixo unha valoraci贸n do papel de Feij贸o na conferencia de presidentes celebrada onte na Rioja, onde ao seu xu铆zo 鈥渘on exerceu de presidente, ao presentarse sen ning煤n tipo de proposta sobre que cantidade debe recibir Galiza dos fondos europeos de reconstruci贸n aprobados en Bruxelas e que proxectos poden ser financiables con cargo a estes fondos鈥.

鈥淎 m谩xima aportaci贸n que fixo onte o presidente de Galiza en funci贸ns foi a baixada do IVE das m谩scaras, que pode estar ben pero dista moito de ser o axeitado鈥, ironizou Miranda, quen considerou que o reparto de dos 140.000 mill贸ns de euros 茅 鈥渦n tema suficientemente importante como para que Feij贸o levase algunha proposta preparada para facer valer os intereses galegos, en lugar de despachalo con tres minutos na s煤a comparecencia posterior ao encontro鈥.

Neste sentido, a portavoz do Bloque en Europa lamentou que Feij贸o fora de viaxe 鈥渟en ter os deberes feitos鈥, en tanto que outros territorios do Estado espa帽ol xa te帽en calculada a cifra que poden recibir, como Catalu帽a ou Valencia, e outros como Navarra xa anunciaron a posta en marcha de plans de reactivaci贸n, como Reactiva Navarra. 鈥淔ronte a eses territorios que xa te帽en definidas cales son as prioridades nas que queren investir os recursos que chegan de Europa, temos a un Feij贸o que vai 谩 reuni贸n para sentarse a escoitar e pedir que lle env铆en documentaci贸n鈥, critica Ana Miranda.

鈥淓 por suposto que os fondos da UE deben ser ben empregados, pero que iso o diga Feij贸o como fixo onte non deixa de ser sarc谩stico, xa que en Galiza temos numerosos exemplos de fondos europeos mal utilizados baixo o seu mandato, como as numerosas depuradoras que non funcionan, a deficiente ou mesmo inexistente saneamento das r铆as e r铆os ou infraestruturas abandonadas que foron pagadas con fondos de cohesi贸n鈥, comentou.

Recortes

O BNG xa se ten mostrado moi cr铆tico coa reacci贸n tard铆a da Uni贸n Europea para paliar as consecuencias da crise causada pola pandemia e a esta tardanza, sinala a portavoz en Europa, e a esta tardanza e falla de solidariedade cos pobos afectados s煤mase 鈥渁 falta de iniciativa do presidente da Xunta鈥. 鈥淪abemos que dimin煤en partidas fundamentais para Galiza, como a PAC, os fondos de cohesi贸n, o fondos para a transici贸n xusta e o programa Horizon, polo que o presidente en funci贸ns deber铆a anticiparse e traballar para que Galiza non saia prexudicada con eses recortes鈥, sinalou. 鈥淚so pasa por falar co Bloque como principal forza da oposici贸n鈥, engadiu.