O BNG traslada o seu apoio aos traballadores de Alu Ibérica pechados no Concello da Coruña

O BNG traslada o seu apoio aos traballadores e traballadoras de Alu Ibérica, (antiga Alcoa) pechados no concello da Coruña e pide a Xunta e o Ministerio de Industria que cumpran os seus compromisos e a Alu Ibérica que cumpra os acordos tras a adquisición da antiga Alcoa na Coruña.

Rivas pide que se investiguen as axudas públicas á empresa e responsabilidades a grupos políticos que “agora teñen responsabilidade no Goberno central”.

O candidato do BNG pola provincia da Coruña, Xosé Luís Rivas, xunto a candidata nº 3, Mercedes Queixas, o portavoz municipal do BNG, Francisco Jorquera e a concelleira nacionalista, Avia Veira mantiveron un encontro co comité de empresa pechado, dende hoxe, no concello da Coruña ao que transmitiron o seu apoio e compromiso de utilizar todos os medios ao seu alcance para que se cumpran as inversións, o mantemento dos postos de traballo con garantías laborais e o futuro da actividade da factoría de aluminio na Coruña, porque a empresa, dixo, “é viable e fundamental para o tecido industrial galego”.

Asemade, Rivas volveu a reclamar a “intervención pública de Alcoa e abrir unha investigación sobre a venda da antiga Alcoa, na actualidade Alu Ibérica ao ao Grupo Riesgo, unha venda que cualificou de “trapicheo a fondos mafiosos”, ás agachadas e incumprindo os seus compromisos.

Xosé Luís Rivas (Mini) instou á Xunta e ao Ministerio de industria a intervir ante a ameaza da perda de centos de postos de traballo en Alu Ibérica. Ao seu xuízo, resulta “inadmisible” que a Xunta permaneza “desaparecida” neste conflito mentres os traballadores levan meses reclamando unha solución nas rúas e agora vénse obrigados a pecharse no concello para exixir a convocatoria da mesa sectorial e reparar aos traballadores e traballadoras da perda do Plan Industrial durante dez meses.

Para a industria galega afirmou, a situación de ALCOA é un golpe letal e dende o BNG “non imos tolerar que Alcoa se peche”. É necesario manter a actividade e os postos de traballo en ALCOA porque “o seu peche provocará consecuencias económicas e sociais demoledoras para a comarca da Mariña e a Coruña”.