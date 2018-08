O BNG traslada o seu apoio e solidariedade ás persoas feridas no Marisquiño

Connect on Linked in

O deputado nacionalista, Xosé Luís Rivas trasladou hoxe o apoio e solidariedade do BNG a todas as persoas feridas no derrube de parte da pasarela de madeira e formigón no peirao do Náutico durante o último concerto da Festa do Marisquiño celebrado onte en Vigo onde resultaron feridas 316 persoas.

Neste momento, dixo, “o prioritario é atención ás persoas afectadas” e máis adiante haberá que coñecer as verdadeiras causas do accidente. “Hai que investigar o que provocou o derrube da plataforma e exixir responsabilidades das administracións que debían velar pola estrutura da pasarela así como a seguridade do evento”.

Por outra banda, Rivas felicitou os recursos mobilizados para atender ás persoas feridas que foron trasladadas con gran rapidez a varios centros hospitalarios para a súa atención así como a todas as persoas que colaboraron para que o accidente non se convertera nunha traxedia de maior magnitude.