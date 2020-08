O BNG votará non á investidura de Feixóo e rexeita o programa de recortes e privatizacións que representa

A portavoz nacional do BNG, Ana Pont贸n trasladou ao presidente do Parlamento galego que o 聽BNG non apoiar谩 a investidura de Feix贸o 聽porque existen grandes diferencias entre o programa pol铆tico do Partido popular e o programa do BNG. As pol铆ticas do Partido popular durante 11 anos, dixo Pont贸n, 聽centr谩ronse en 鈥渆scatimar recursos para o sistema educativo e recortar a sanidade p煤blica鈥 sobre todo, a 聽Atenci贸n primaria cun recorte de 2.000 mill贸ns de euros.

Ao longo destes anos, engadiu a portavoz do BNG, o programa do Partido popular destru铆u grande parte do tecido industrial, miles de persoas v铆ronse obrigadas a emigrar e non se puxeron en marcha medidas para loitar contra o cambio clim谩tico. Dentro dos sinais de identidade do PP, afirmou, est谩n os 鈥渁taques 谩 nosa lingua e cultura鈥 asfixiando as pol铆ticas de normalizaci贸n ling眉铆stica.

O programa do BNG, explicou a nacionalista vai na direcci贸n de 聽聽鈥渂lindar os servizos p煤blicos鈥, sobre todo a educaci贸n e sanidade e rexeitou o modelo do Parido popular que converteu a 鈥渟a煤de nun negocio鈥. Por outra parte, dixo, o BNG defende as 聽enerx铆as alternativas, a innovaci贸n, reindustrializar聽 Galiza e un modelo econ贸mico que permita o desenvolvemento e o benestar.

M谩is autogoberno para que Galiza xestione os seus recursos

Ademais, Pont贸n volveu a reivindicar 鈥渕谩is autogoberno鈥 para que Galiza xestione os seus recursos e 聽poder enfrontar o reto de superar a crise provocada pola COVID-19.

Non compartimos o programa do Partido popular e durante estes catro anos聽 traballaremos para que no ano 2024 se produza o cambio pol铆tico en Galiza liderado polo BNG, 鈥渟omos 谩 alternativa para constru铆r esa outra Galiza posible鈥, aseverou.

A l铆der do BNG anunciou聽 unha oposici贸n 鈥渃onstrutiva鈥 e de man tendida para acadar 鈥済randes acordos a favor de Galiza鈥 nun contexto marcado pola Covid-19 e para abordar as grandes preocupaci贸ns da cidadan铆a en materia de 聽emprego, listas de espera, unha sanidade p煤blica reforzada e ofrecer expectativas de futuro 谩 mocidade e pol铆ticas de protecci贸ns para o noso medio ambiente.

Esta lexislatura, insistiu Pont贸n, 聽debe ser a dos grandes acordos porque estamos nun momento non que non serven 鈥渙s seguidismos partidistas, oposici贸ns in煤tiles nin maior铆as cegas e xordas鈥. Dende o BNG traballaremos nesa li帽a e po帽endo por diante sempre os intereses de Galiza.

A l铆der do BNG exixe 聽鈥渞esponsabilidade鈥 谩 Xunta ante o inicio do curso escolar

A nacionalista criticou a falta de resposta da Xunta ante a聽 repunta do virus e afirmou que聽 o goberno galego non est谩 po帽endo en marcha 聽medidas adecuadas para a s煤a contenci贸n. Dende o BNG, 聽鈥渆xiximos responsabilidade 谩 Xunta鈥 para velar pola sa煤de das persoas pero tam茅n ante un inicio de curso escolar que debe ir acompa帽ado de 聽聽medidas extraordinarias. A Xunta tivo seis meses para preparar o inicio de curso e a poucos d铆as da volta ao colexio 聽non contamos con medidas claras que garantan a seguridade dos nenos e nenas. Na s煤a opini贸n, 聽po帽er os medios para unha volta segura responde a 鈥渦nha decisi贸n pol铆tica鈥 e 聽pediu 谩 Xunta que 鈥渞ectifique鈥 porque 茅聽 聽posible reducir as ratios e po帽er en marcha os medios acuados contra a pandemia.