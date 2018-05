O bus turístico de Vigo empeza a rodar este venres as súas saídas diarias

Print This Post

O bus turístico de Vigo é unha opción ideal para coñecer a cidade dunha forma cómoda, divertida e con cantidade de información interesante. A partir deste venres comeza as súas saídas diarias, que serán ás 10.00, 12.00, 16.30 e 18.30 horas desde a rúa Cánovas do Castelo.

Desde a planta descuberta do bus turístico pódense visitar algunhas das zonas máis emblemáticas da cidade. Grazas ao sistema de locución, dispoñible en varios idiomas, os turistas descobren que entre as rúas Policarpo Sanz e García Barbón concéntrase a maior parte da oferta museística de Vigo ou a identidade dos personaxes que dan nome ás devanditas rúas. O circuíto turístico pasa tamén polo mellor miradoiro sobre a Ría de Vigo, os barrios de Bouzas e Coia e as praias nun traxecto de 90 minutos de duración.

Os prezos son 7,5 euros adultos e 4 euros os nenos entre 5 e 14 anos. Os menores de 5 anos viaxan gratis.