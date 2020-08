O Caan da deputación de Pontevedra supera as 300 adopcións no que vai de ano

O Centro de Acollida e Protecci贸n de Animais (CAAN) da Deputaci贸n de Pontevedra contin煤a a amosar o seu bo ritmo de adopci贸ns e xa son 302 os cans e cadelas que este ano atoparon un novo fogar despois de pasar polas instalaci贸ns da Armenteira. De seguir esta tendencia, todo apunta que o CAAN previsiblemente poder谩 pechar o 2020 superando as 466 adopci贸ns do pasado ano e que supuxeron o seu r茅cord, tal e como avanzou hai unhas semanas a presidenta da instituci贸n provincial, Carmela Silva, trala s煤a visita ao centro.

Hai que lembrar que as adopci贸ns estiveron practicamente suspendidas desde o inicio do estado de alarma o 14 de marzo ata o 11 de maio, en que comezou a fase 1 da desescalada, momento en que foron retomadas co sistema de cita previa. Dende ent贸n, houbo 208 adopci贸ns, das que hai que destacar as rexistradas durante os meses de ver谩n. As铆, en xu帽o foron 57 os cans e cadelas que sa铆ron do CAAN, mentres que en xullo foron 62 e do 1 ao 16 de agosto houbo un total de 24 adopci贸ns. Dende 2015 van xa preto de 2.000 adopci贸ns.

A outra cara da moeda est谩 nas recollidas que segue a efectuar o persoal do CAAN. Ata o 16 de agosto, foron un total de 747, cunha media de 99,6 por mes, que por茅n 茅 menor 谩 de 126,8 mensuais do pasado 2019, anualidade que se pechou con 1.332 recollidas . Hai que destacar que do total de animais recollidos, 216 cans e cadelas foron entregados aos seus donos no lugar do aviso, mentres que outros 134 foron recollidos xa no centro polos seus propietarios e propietarias. Sumados 谩s 302 adopci贸ns, supo帽en unha cifra de 652 animais recuperados polo persoal do CAAN e que, ou ben volveron ao seu fogar, ou atoparon un novo.

Coa incorporaci贸n este ano de Ponteareas e O Porri帽o, son xa 50 os concellos da provincia pontevedresa que est谩n adheridos a este servizo da Deputaci贸n para a recollida de animais. Recentemente, a presidenta da Deputaci贸n, Carmela Silva, inaugurou as obras de reforma do centro, que permitiron, entre outras actuaci贸ns, eliminar as gaiolas da zona de corentena, as铆 como habilitar unha nova zona de maternidade e mellorar a de hospitalizaci贸n e cl铆nica.

As persoas interesadas deben solicitar a cita no tel茅fono 986 140 360 e , unha vez que se despracen ao recinto da Armenteira, deber谩n agardar se 茅 preciso a s煤a quenda no exterior do centro, co obxecto de evitar concentraci贸ns, cumprindo as铆 o protocolo covid19. Outras medidas adoptadas polo centro dependente da instituci贸n provincial son a atenci贸n individualizada a cada visitante, a utilizaci贸n de luvas e m谩scaras dentro do recinto e o mantemento das distancias de seguridade.