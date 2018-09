O cadete masculino “A” do club baloncesto Seis do Nadal – Coia, campión da fase de ascenso, consguiu o ascenso a primeira división

Print This Post

O conxunto Cadete Masculino “A” do Club Baloncesto Seis do Nadal – Coia, Clínca Dental Romeo Seis do Nadal, dirixido por Pablo Alonso e Álvaro Vidal, proclamouse campión da Fase de Ascenso da Liga 2ª División Cadete Masculina da presente tempada, conseguindo con este título o ascenso a Primeira División para a próxima tempada 2018/2019.

O noso conxunto, clasificado en primeira posición do Grupo Sur e cun balance de seis vitorias nos seis partidos que foron disputados, disputou a final da Fase de Ascenso ante o Club Baloncesto Artai (Carballo), primeiro clasificado do Grupo Norte co mesmo balance que os nosos.

O partido tivo lugar o pasado sábado 9 de xuño do 2018 ás 18:00 horas no Pavillón Fontiñas (Santiago de Compostela) e os nosos fixéronse coa vitoria cun resultado final de 59-65.