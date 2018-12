O Calvario terá unha nova zona de lecer

Connect on Linked in

O Concello deu luz verde á ampliación e remodelación do parque infantil da praza Maruja Mallo cun orzamento de 400.000 euros. O proxecto contempla a reestruturación do conxunto para transformalo nun ” macroparque” destinado aos máis pequenos. Os plans do Concello pasan tamén por renovar as acometidas de abastecemento, saneamento e iluminación, así como a creación de tres zonas deseñadas para usuarios de diferentes idades: unha común, outra para maiores de cinco anos e unha terceira destinada a menores desa idade. Cada unha delas incorporará diferentes elementos adaptados.